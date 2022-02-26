Чехія та Нідерланди відправлять більше військової допомоги Україні

Чехія та Нідерланди 26 лютого оголосили про плани збільшити військову допомогу Україні на тлі нового вторгнення Росії.

Міністерство оборони Чехії заявило, що негайно відправляє кулемети, автомати, штурмові гвинтівки та пістолети разом із боєприпасами на суму в приблизно 8,6 мільйона доларів. У міністерстві заявили, що чехи перевезуть зброю і доставлять її до місця, визначеного українською стороною.

Чехія вже погодилася передати Україні близько 4000 артилерійських снарядів на 1,7 мільйона доларів.

Також 26 лютого Нідерланди оголосили, що поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger.

Рішення слідує за запитом з України. Ракети Stinger – це зброя класу «земля-повітря», яку можна використовувати проти літаків та гелікоптерів.

Минулого тижня Нідерланди вже погодилися поставити Україні зброю та військову техніку, у тому числі 100 снайперських гвинтівок з боєзапасом у 30 тисяч набоїв, а також радари та міношукачі.

Частину цієї партії відправлено 26 лютого, а решта має надійти найближчим часом, бо є деякі «логістичні» проблеми.