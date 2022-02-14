Шольц заявив про санкції проти РФ у «будь-який день». Позиція щодо постачання зброї – незмінна

Захід у будь-який день може ухвалити необхідні рішення щодо впровадження санкцій проти Росії, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.

«Справді, ми дуже інтенсивно працюємо над тим, щоб підготувати пакет санкцій. Ми в будь-який момент дієздатні. Ми це дуже добре обговорювали з нашими друзями в США, з американським президентом, у рамках ЄС. Ми інтенсивно дискутуємо, і ми у будь-який день можемо ухвалити необхідні рішення», – сказав Шольц.

Прямої відповіді на запитання, чи готова Німеччина надати Україні зброю, Шольц не надав.

Водночас сказав: «Ви знаєте ставлення Німеччини щодо експорту озброєння».

За його словами, що Німеччина є «найбільшим фінансовим донором для України, і питання це ми перевіряємо знову і знову, і щойно будуть нові результати – ми вам повідомимо».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває з офіційним візитом в Україні. Він, як і інші західні лідери, прибув на тлі занепокоєння міжнародної спільноти щодо можливого вторгнення Росії, яка накопичила біля кордонів з Україною багатотисячне військо, але підготовку вторгнення заперечує.

Новий уряд Німеччини раніше озвучив рішення не надавати зброю для допомоги українським військовим, а також про неготовність остаточно відмовитися від запуску газопроводу «Північний потік-2». Рішення щодо цього проєкту відкладене щонайменше до другої половини 2022 року.