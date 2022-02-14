Шольц анонсував «швидку» виплату Україні 150 мільйонів євро кредиту

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про швидку виплату Україні 150 мільйонів євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту та оголосив новий. Про це він заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого.

За словами Шольца, Німеччина фінансово підтримувала Україну більше, ніж будь-яка інша країна.

«І я можу вас упевнити в тому, що ми будемо продовжувати цю підтримку. Тому я радий, що можу сьогодні оголосити швидку виплату 150 мільйонів євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту і можу оголосити новий незв’язаний фінансовий кредит. До речі, крім підтримки для України з боку ЄС, між нашими країнами існують міцні економічні відносини. І я можу вас запевнити в тому, що ми надалі підтримуємо вас і в тому числі тим, що заохочуємо німецьких інвесторів», – заявив він.

Зеленський, зі свого боку, назвав Німеччину «одним із пріоритетних партнерів» України в Європі.

«Ми погодилися, що в стратегічній перспективі одним із ключових елементів української стійкості та стабільності в Україні мать стати німецькі інвестиції в Україну», – сказав президент.

Він додав, що під час подальшої зустрічі з Шольцем планує запропонувати організувати цього року п’ятий Українсько-німецький економічний форум.

Після поїздки в Україну канцлер Німеччини вирушить до Москви, де 15 лютого зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним.