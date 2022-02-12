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Посол Німеччини заявила, що залишається в Києві

Посол Німеччини Анка Фельдгузен повідомила, що продовжує працювати в столиці України з невеликою командою

Посол Німеччини в України Анка Фельдгузен на тлі повідомлень про можливий наступ Росії заявила, що не планує покидати Київ.

«Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати», – написала Фельдгузен в твітері.

У суботу міністерство закордонних справ Німеччини закликало німецьких громадян покинути Україну. Також ФРН призупинила роботу свого консульства у Дніпрі.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

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