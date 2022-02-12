Із 13 лютого Держдепартамент призупиняє консульські послуги в посольстві США в Києві, йдеться у розширеному поясненні Держдепу щодо роботи дипломатів і рекомендацій американським громадянам на території України.

«З неділі, 13 лютого 2022 року, Держдепартамент призупиняє консульські послуги в посольстві США в Києві. Посольство підтримуватиме невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги. Громадяни США можуть звернутися за цими послугами в посольства США у сусідніх країнах. Громадяни США, яким потрібна екстрена допомога в Україні, повинні заповнити цю онлайн-форму, і Держдепартамент дасть відповідь. Громадяни США, які вирішили залишитися в Україні і не виїжджають негайно, як рекомендовано, також повинні заповнити цю онлайн-форму, щоб ми могли краще підтримувати зв’язок з ними», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказують, що «громадяни США в Україні мають знати, що уряд США не матиме змоги евакуювати громадян США у разі воєнних дій з боку Росії будь-де в Україні».

«Воєнні дії можуть розпочатися будь-коли і без попередження, і це також суттєво вплине на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України. Щоб отримати додаткову інформацію, ознайомтесь з інформацією про те, що уряд США може і не може зробити, щоб допомогти вам під час кризи за кордоном», – вказано у повідомленні Держдепартаменту.

Раніше сьогодні Посольство США в Україні повідомило, що Державний департамент наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною.

За останню добу щонайменше півтора десятка країн, включаючи Сполучені Штати, Ізраїль, Великобританію, низка держав ЄС рекомендували своїм громадянам покинути Україну через побоювання військового вторгнення Росії. Москва це заперечує. Але і сама повідомила про рішення «оптимізувати штат дипмісій» в Україні через побоювання «провокацій» з боку Києва чи третіх країн.