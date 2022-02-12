Дипломатам США на некритично важливих посадах наказали покинути Київ – посольство

Посольство США в Україні повідомило, що Державний департамент наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що «вказують на можливість значних військових дій проти України», йдеться в повідомленні дипвідомства у фейсбуці.

«Попри завбачливе скорочення нашого дипломатичного персоналу, наша основна команда залишиться в Україні з нашими численними українськими колегами, відданими справі, а Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням. Ці зусилля триватимуть безперервно, як і наша відданість – разом із нашими союзниками та партнерами – суверенній, демократичній та процвітаючій Україні як частині цілісного, вільного та мирного європейського майбутнього», – йдеться в повідомленні.

24 січня Держдепартамент США наказав родинам дипломатів, які працюють у посольстві США, покинути Україну через загрозу військових дій з боку Росії. Але це залишалося на розсуд другорядного персоналу при бажанні виїхати.

Раніше сьогодні посол Великобританїі в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що продовжує свою роботу в Україні разом із основною командою посольства.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.