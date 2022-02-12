Посол Британії Мелінда Сіммонс запевнила, що залишається в Україні

Посол Великобританїі в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що продовжує свою роботу в Україні на тлі повідомлень і попереджень про можливе вторгнення Росії, яке та заперечує.

«Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати», – написала посол Мелінда Сіммонс у фейсбуці.

Водночас у посольстві поширили урядове повідомлення про те, що британцям радять утриматися від будь-яких поїздок в Україну.

«Громадяни Великобританії, які перебувають в Україні, мають залишити Україну комерційним шляхом», – йдеться в повідомлені.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

У понеділок, 14 лютого, на Радіо Свобода вийде інтерв’ю із послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.