Другорядний персонал Представництва ЄС в Україні отримав можливість працювати дистанційно – Стано

Другорядний персонал Представництва ЄС в Україні отримав можливість працювати дистанційно, повідомив у п’ятницю на брифінгу представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

«Ми продовжуємо оцінювати ситуацію в міру її розвитку, відповідно до нашого обов’язку піклуватися про наших співробітників, а також у тісній співпраці та координації з державами-членами ЄС. Ми не евакуюємось. Нині другорядному персоналові було надано можливість віддаленої роботи з-за меж країни», – сказав Петер Стано.

Наприкінці січня Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель казав про відсутність планів евакуації родин дипломатів ЄС із України. Тоді він вказував, що ЄС не бачить для цього «конкретних причин».

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.