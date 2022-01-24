ЄС не планує евакуацію родин дипломатів із України – Боррель

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не бачить причин для евакуації родин європейських дипломатів із України.

«Ми не плануємо робити те саме, що США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин», – заявив Боррель.

Він додав: «Поки тривають переговори (з Росією – ред.), не думаю, що ми маємо причини залишати Україну».

Він закликав «не драматизувати» події довкола України.

Сполучені Штати Америки 23 січня дали розпорядження про виїзд сімей співробітників свого посольства в Києві та заявили, що всім громадянам США варто подумати про те, щоб залишити Україну через загрозу воєнних дій з боку Росії. Державний департамент повідомив, що родини американців, які працюють у посольстві США в Україні, мають покинути країну. Не основні співробітники посольства теж можуть добровільно покинути Україну коштом держави.

У МЗС України рішення США про вивезення дипломатів назвали «передчасним кроком» і «проявом надмірної перестороги».

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.