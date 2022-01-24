США розпорядилися щодо виїзду з України співробітників посольства у Києві та їхніх родичів

Сполучені Штати Америки дали розпорядження про виїзд сімей співробітників свого посольства в Києві та заявили, що всім громадянам США варто подумати про те, щоб залишити Україну через загрозу воєнних дій з боку Росії.

Державний департамент 23 січня повідомив, що родини американців, які працюють у посольстві США в Україні, мають покинути країну. Не основні співробітники посольства теж можуть добровільно покинути Україну коштом держави.

Розпорядження видане «у зв’язку з існуючою загрозою військових дій з боку Росії», йдеться в заяві відомства.

Повідомляється, що влад «не зможе евакуювати» усіх громадян США з України, тому їм слід «відповідно планувати», розглядаючи можливість використання комерційних варіантів евакуації, заявив високопосадовець Держдепартаменту під час онлайн-конференції.

«Це розумні запобіжні заходи, які жодним чином не підривають нашу підтримку чи відданість Україні», – сказав він.

Посадовець Держдепартаменту відмовився оцінити, скільки американців проживає в Україні, але наголосив, що посольство США «продовжить безперебійну роботу, щоб підтримати Україну в цей критичний момент».

Безпекові умови, особливо вздовж кордонів України, а також в окупованому Росією Криму та на сході України, контрольованому Росією, «непередбачувані та можуть погіршитися без найменшого повідомлення», йдеться у заяві. «Демонстрації, які часом переходять у насильство, регулярно відбуваються по всій Україні, у тому числі й у Києві».

На запитання, чи означає наказ про виїзд співробітників посольства, що Сполучені Штати вважають перебування Києва під загрозою, – високопосадовець Держдепартаменту відповів, що США намагаються діяти обачно. Він додав, що Росія може напасти будь-якої миті, але Сполучені Штати не знають, яким є рішення російського президента Володимира Путіна.

«Ми не говоримо, що знаємо, що [вторгнення] станеться. Ніхто з нас не знає, яке рішення ухвалить президент Путін», – сказав високопосадовець Держдепартаменту.

Держдепартамент США також застеріг американців від поїздок до України. Він уже публікував таке попередження з посиланням на COVID-19, але нові заходи містять більш суворі формулювання.

Держдепартамент також попередив американців не їздити до Росії через наростаючу напруженість.

МЗС Росії звинуватило країни НАТО в ескалації напруженості навколо України. Кремль заперечує будь-які наміри вторгнутися до сусідніх країн.