США можуть розпочати евакуацію співробітників посольства у Києві наступного тижня – ЗМІ

Сполучені Штати Америки через загрозу російського вторгнення в Україну наступного тижня можуть розпочати евакуацію частини співробітників посольства у Києві, повідомляє американський телеканал CNN.

Посольство США в Україні поки не коментує цю інформацію.

За даними джерел телеканалу, посольство уже звернулося до Державного департаменту з проханням дозволити виїзд зі столиці України сім’ям дипломатів та другорядному персоналу. Можливу евакуацію частини дипмісії у Києві цього тижня обговорив державний секретар Ентоні Блінкен з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.