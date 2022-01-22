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Військова допомога США: до України прибуло близько 90 тонн зброї та боєприпасів

США і раніше надавали Україні летальну зброю, зокрема протитанкові комплекси Jevelin

Перша партія військової допомоги США, до якої входить майже 90 тонн зброї та боєприпасів, цієї ночі прибула до України, повідомила пресслужба посольства США.

«Ця допомога, а також безпекова допомога на понад 2,7 млрд дол США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії», – ідеться в повідомленні посольства в твіттер.

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

Естонія має намір надати протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.

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