В Україні на Росію можуть чекати нові Афганістан і Чечня – очільниця британського МЗС

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс застерегла Росію від військового вторгнення до України. Виступаючи в Австралії, вона закликала президента Росії Володимира Путіна не чинити «величезну стратегічну помилку» і відмовитися від імовірних планів агресії.

За словами Трасс, вторгнення покаже, що Кремль «не вивчив уроки історії». Широкомасштабні бойові дії, на думку міністра, призведуть до втрати багатьох життів, у тому числі і російських військових. У цьому контексті міністр згадала війну в Афганістані, яку вів Радянський Союз та війни в Чечні.

У контексті російських загроз Україні – а також анексії Криму та конфлікту на Донбасі – Трасс нагадала про Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія зобовʼязалася захищати територіальну цілісність України.

За словами британського міністра, у разі російського вторгнення Захід запровадить проти Росії «дуже серйозні санкції». Крім того, Велика Британія постачає Україні зброю – нещодавно було оголошено, зокрема, про постачання протитанкового озброєння, що викликало критику в Москві.

Трас у своєму виступі різко критикувала як Путіна, так і китайського лідера Сі Цзіньпіна. Вона назвала Росію та Китай «глобальними агресорами», які «експортують диктатуру», підтримуючи керівництво таких країн, як Білорусь, КНДР та Мʼянма. За словами британського міністра, глобальні агресори зараз найсильніші з часів Другої світової війни. Їм може протистояти лише єдність світових демократій – «вільного світу». Країни Заходу, на думку Трас, мають співпрацювати з такими державами, як Австралія, Ізраїль, Індія, Японія та Індонезія.

Як заявила Трасс, Заходу необхідно подумати про зниження економічної залежності від Росії, як Австралія знижує залежність від торгівлі з Китаєм.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.