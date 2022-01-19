Білий дім: Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну

Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну, заявляють у Білому домі.

«Президент Путін створив цю кризу, зібравши 100 000 російських військових вздовж кордонів України. Це включає нещодавнє переміщення російських військ до Білорусі для спільних навчань і проведення додаткових навчань на східному кордоні України… На нашу думку, це надзвичайно небезпечна ситуація. Зараз ми перебуваємо на етапі, коли Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну», – заявила на брифінгу 18 січня речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, держсекретар США під час своїх розмов із представниками Росії має намір вкотре наголосити, що є дипломатичний шлях для вирішення ситуації і Москва має зробити вибір.

«Наша позиція була кришталево чіткою з самого початку – позиція президента і держсекретаря – що є два шляхи: є дипломатичний шлях вперед – ми, безумовно, сподіваємося, що вони підуть цим шляхом; і є інший шлях. Росіяни мають визначитися, яким шляхом вони підуть, і наслідки будуть тяжкими, якщо вони не не оберуть дипломатичний», – додала Псакі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув до Києва, де має намір «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

«Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії», – наголосили напередодні в МЗС України.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Після цих двох поїздок держсекретар 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.