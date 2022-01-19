Держсекретар США прибув до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув із візитом до Києва, повідомило посольство США в Україні.

Напередодні в Держдепартаменті повідомили, що в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

У МЗС України повідомили, що Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо:

подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США;

активних дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;

широкого спектру питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

«Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії», – наголосили в МЗС.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Після цих двох поїздок держсекретар 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.