Росія перекидає війська з Сибіру і Далекого Сходу до кордонів України і в окупований Крим – CIT

Російські військові розпочали перекидання живої сили та техніки з Сибіру та Далекого Сходу до окупованого Криму, а також у прикордонні з Україною регіони Росії, повідомляє 12 січня розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT).

Як зазначається в телеграм-каналі групи, аналітики виявили в соціальних мережах «безліч відео, де військова техніка відображена на автошляхах, у процесі навантаження на залізничні платформи та на ешелонах, що рухаються на захід». У CIT встановили, що більшість записів зроблено у Східному Сибіру та на Далекому Сході, зокрема, в Бурятії та Приморському краї.

За словами розслідувачів, впродовж останніх кількох днів число відео з перекиданням військової техніки на захід Росії значно зросло. На кадрах фахівці виявили військові вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган». Імовірно, військові також перевозять зенітний ракетний комплекс «Тор» або зенітну самохідну установку «Шилка».

Фахівці CIT зазначають, що разом із технікою в пасажирських та товарних вагонах пересувається особовий склад військовослужбовців, однак точну кількість військових встановити поки що не вдалося.

У розслідуванні наголошується, що військова техніка вирушала з Улан-Уде, Борзі, Білогірська та Уссурійська. Фахівці припустили, що вона належить до зʼєднань усіх чотирьох армій Східного військового округу Росії.

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Наприкінці грудня засновник CIT Руслан Левієв розповів телеканалу «Настоящее время», що особовий склад Росія поки що не перекидає. На те, щоб перекинути до місць базування техніки військових, потрібно лише два-три тижні, прогнозували фахівці.

Раніше Міністерство оборони Росії повідомило про проведення навчань на полігонах у областях, що межують з Україною – Воронезькій, Бєлгородській та Брянській, а також у Смоленській області. Туди направлені близько трьох тисяч військових та 300 одиниць військової техніки.

Наприкінці грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені військово-розвідувальною компанією Janes, повідомило, що Росія продовжує стягувати військову техніку та нарощувати війська на кордоні з Україною. Туди було переміщено танки, артилерійські озброєння та системи протиповітряної оборони.

Як стверджують українські військові, Москва сконцентрувала вже 122 тисячі військовослужбовців за 200 кілометрів від кордонів з Україною.