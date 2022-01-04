Рада Росія-НАТО концентруватиметься на накопиченні російських військ біля України – Столтенберґ

Концентрація російських військ буде однією з основних тем Ради Росія-НАТО, повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ 4 січня.

«Я скликав Раду Росія-НАТО 12 січня, аби обговорити проблеми, пов’язані з європейською безпекою, особливо ситуацію у та навколо України та питання, пов’язані з військовою діяльністю, взаємну прозорість та зниження ризику», – заявив він.

На думку Столтенберґа, «порядок денний для змістовного діалогу» є в інтересах всіх сторін.

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

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Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.