Кулеба обговорив російську агресію та «скоординував позиції» із головою МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався із головою МЗС Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє пресслужба українського дипломатичного відомства 4 січня.

«Глави української та британської дипломатій скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС», – йдеться в повідомленні.

Як додали в МЗС, Трасс розповіла про підходи Лондона до переговорів Росії з НАТО та консультацій із Європейським союзом щодо нових санкцій «задля стримування Росії від подальшої агресії».

Читайте також: «Якщо впаде Україна, то впаде й Захід» – ексміністр МЗС Огризко про розмову Зеленського і Байдена

«Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі», – йдеться в заяві Кулеби.

Розмова також стосувалася підготовки до саміту НАТО в Мадриді, який має відбутися в червні.

Ліз Трасс та Міністерство закордонних справ Великої Британії наразі публічно не коментували розмову.

Читайте також: Голови МЗС країн НАТО проведуть позачергову зустріч через накопичення російських військ біля України

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.