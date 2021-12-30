«Святкуйте спокійно» – Данілов про загрозу вторгнення РФ

У Раді нацбезпеки й оборони України на сьогодні не бачать загрози відкритої агресії з боку Росії, попри накопичення російських сил на кордонах з Україною, повідомив за підсумками засідання РНБО 30 грудня секретар РНБО Олексій Данілов.

«Відпочивайте спокійно, святкуйте. Ми не бачимо на сьогодні прямої загрози для нашої держави. Чи може бути в Кремлі ухвалене якесь інше рішення, може. Якщо воно буде, ми відразу будемо інформувати, будемо працювати», – сказав секретар РНБО.

За його словами, фахівці РНБО кажуть, що на сьогодні Росія великого вторгнення не може зробити «навіть фізично», бо їй для цього буде потрібен певний час.

«На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми не бачимо. Що буде завтра – будемо говорити завтра. На сьогоднішній день питання внутрішньої дестабілізації в Україні для Росії – це питання номер один. Якщо це буде відбуватися, Росія може цим скористатися. Наше завдання цього не допустити», – сказав Данілов.

Він наголосив, що зараз «ситуація контрольована». При цьому, за словами секретаря РНБО, іде «велика інформаційна кампанія», «залякування».

Останніми тижнями Сполучені Штати Америки, НАТО і Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може відбутися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення альянсу на Схід, зокрема і щодо України. Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін поспілкуються телефоном на тлі напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, повідомили напередодні в Білому домі.