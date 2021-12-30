Маркарова: всі питання щодо України будуть вирішуватися разом з Україною

Домовленість щодо вирішення всіх питань, які стосуються України, разом із Києвом, залишається чинною. Про це заявила посолка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином вона прокоментувала переговори, які відбуваються між керівництвом Росії та США й НАТО.

«Ця домовленість дійсно є. Вона закріплена в наших стратегічних документах, які нам вдалося в цьому році підписати і на новий рівень вивести наше стратегічне партнерство. І навіть після наприкінці минулого (2021-го – ред.) року перемовин між президентом Байденом і президентом Путіним і у всіх інших перемовинах чітко наші партнери розмовляли з нами до будь-яких перемовин, після перемовин. І не тільки обмінювалися інформацією, що було під час перемовин, але також спільно ми обговорювали, які шляхи виходу», – розповіла вона.

За словами дипломатки, всі питання щодо намірів України зі вступу до, зокрема, НАТО будуть вирішуватися винятково між Києвом та Альянсом.

«Ми відчуваємо досить потужну і непохитну підтримку нашого партнера», – додала Маркарова.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Росії Володимир Путін планують знову поспілкуватися телефоном 30 грудня на тлі напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, повідомила напередодні речниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн.

Повне інтерв’ю з Оксаною Маркаровою читайте та дивіться на сайті та YouTube-каналі Радіо Свобода 1 січня 2022 року.