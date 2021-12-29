Блінкен і Зеленський обговорили мирне врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном 29 грудня, повідомили їхні пресслужби.

За повідомленням Зеленського, розмова відбулася телефоном.

«Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії», – заявив президент.

За словами речника Державного департаменту Неда Прайса, Блінкен «знову засвідчив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям накопичення військових сил Росії біля українських кордонів».

«Сторони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та дипломатичні заходи із залученням Росії, що наближаються», – повідомив він.

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Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО та Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може статися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення альянсу на Схід, зокрема і щодо України. Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.