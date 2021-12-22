Нової зустрічі Байдена і Путіна поки що не планують – держсекретар США

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нову зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна поки що не планують.

«Я вважаю, що ми маємо побачити, чи, в першу чергу, є дипломатичний прогрес. Ми також хочемо побачити деескалацію з боку Росії, відведення сил від кордону з Україною, зняття напруги. За таких обставин набагато доречніше вести розмову, ніж коли відбувається ескалація», – сказав Блінкен на брифінгу 21 грудня.

Державний секретар вкотре наголосив, що Росію чекають серйозні наслідки в разі, якщо вона вирішить вдатися до нової агресії проти України. За його словами, щодо цього США працюють «у дуже тісній координації з союзниками та партнерами».

Блінкен додав, що президент Байден дав Росії зрозуміти, що є «значно кращий шлях» – дипломатія. За словами держсекретаря, США й Росія готові до діалогу через різні канали, і на початку нового року можна буде побачити, чи зможуть сторони «дипломатичним шляхом усунути розбіжності».

«У всьому цьому ми перебуваємо в абсолютній солідарності, координації, консультаціях із союзниками і партнерами. Ми нічого не робимо щодо них без них. Все це робиться разом. І ми побачимо, в якому напрямку піде президент Путін», – наголосив Блінкен.

З часу президентства Джо Байдена він мав дві зустрічі з Володимиром Путіним: особисту в Женеві влітку і через відеозв’язок нещодавно.

Раніше помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід повідомила, що Сполучені Штати і Росія можуть у січні провести двосторонні переговори для обговорення пропозицій Москви щодо безпеки.

21 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що сподівається на конструктивні переговори з Вашингтоном і Брюсселем щодо порушених Кремлем питань безпеки, які, серед іншого, містять застереження Москви щодо членства України в НАТО.

На зустрічі з представниками Міністерства оборони Путін застеріг Захід від постачання зброї Україні. За його словами, якщо Захід продовжить свою «очевидно агресивну позицію», Росія вдасться до «відповідних військово-технічних заходів у відповідь».

Минулого тижня Росія оприлюднила нові вимоги до країн Заходу, які в разі реалізації нададуть Москві фактичну сферу впливу в сусідніх країнах. Російська влада, зокрема, вимагає від НАТО відмови від здійсненого в 1990-х і 2000-х роках розширення у Східній Європі та в Балтії.