«Якщо Росія вторгнеться в Україну – наслідки будуть безпрецедентними»: посол США при ОБСЄ

США та їхні союзники не залишаться осторонь, якщо Росія таки вдасться до нового вторгнення в Україну, заявив в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участі «Голосу Америки» посол США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер.

«Всі союзники поділяють наші побоювання. Ми хочемо дати зрозуміти Москві, що у разі вторгнення на територію України наслідки будуть безпрецедентними», – зазначив Карпентер.

«Відповідь буде всеосяжною. Звичайно, будуть економічні заходи, але я впевнений, що будуть і політичні, і дипломатичні, а можливо, і військові наслідки», – сказав дипломат.

У безпеці Європи виникла «фундаментальна тріщина», продовжив дипломат, «йдеться про порушення основних норм, на яких стоїть міжнародний порядок – незалежності держав, непорушності кордонів».

Також Майкл Карпентер наголосив, що немає «ніякого плану і жодних намірів розміщувати ядерну зброю на східному фланзі НАТО», хоча раніше про таку можливість говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У відповідь на це Олександр Лукашенко, у свою чергу, запропонував Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі.

«У нас є інтерес, я сподіваюся, що у наших російських колег теж є інтерес, у стратегічній стабільності між США та Росією, насправді це на користь усьому світу... Саме тому нова адміністрація США була зацікавлена у новому договорі СНО-3 (про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь – ред)», – сказав Карпентер.

«Це дуже важлива тема, ми продовжимо дотримуватися домовленостей щодо контролю озброєння з Росією та потенційно з іншими країнами, але, будь ласка, не робіть помилки, ніхто не загрожує застосуванням ядерної зброї, принаймні з боку НАТО», – закликав Карпентер.