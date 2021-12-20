Росія готує нові кібератаки в Україні – New York Times

Росія готує нові кібератаки проти енергетичної системи та урядових ресурсів України, а Сполучені Штати і Велика Британія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі з боку Москви, повідомляє американське видання New York Times.

У публікації йдеться, що Вашингтон і Лондон таємно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських колег до хакерських атак із боку Росії.

«Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним – і, можливо, надати привід для вторгнення», – вказано в статті.

У 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України.

Хакери, які працюють на російську військову розвідку, відому за традиційною назвою ГРУ, з середини 2019 року атакують сотні цілей у США та Європі, намагаючись зламати паролі методом добору і за допомогою вразливостей у програмному забезпеченні. Таке твердження міститься в спільному звіті спецслужб США і Великої Британії, опублікованому 1 липня 2021 року.