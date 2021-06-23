Україна засудила кібератаки проти Польщі, в яких звинувачують Росію

Міністерство закордонних справ України засуджує нещодавні кібератаки проти Польщі, в яких Варшава звинуватила Росію.

«Україна засуджує нещодавні кібератаки проти Польщі. Висловлюємо солідарність з нашими польськими партнерами і закликаємо міжнародну спільноту об’єднати зусилля у протидії російській агресії проти усього цивілізованого світу», – йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій 23 червня в твіттері.

Про те, що польські міністри і депутати зазнали масштабної кібератаки з боку Росії 19 червня заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, посилаючись на інформацію від контррозвідки, Агентства внутрішньої безпеки і союзників.

Його заява пролунала після того, як голова владної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський повідомив про «масштабну кібератаку» на провідних польських політиків, здійснену з Росії.

Качинський додав, що цілями атаки були «вищі чиновники Польщі, міністри, депутати різних політичних сил».