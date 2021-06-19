Польська влада звинуватила Росію у масштабній кібератаці

Польські міністри і депутати зазнали масштабної кібератаки з боку Росії – з такими звинуваченнями на адресу Кремля виступив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, посилаючись на інформацію від контррозвідки, Агентства внутрішньої безпеки і союзників.

Його заява пролунала після того, як голова владної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський повідомив про «масштабну кібератаку» на провідних польських політиків, здійснену з Росії.

Качинський додав, що цілями атаки були «вищі чиновники Польщі, міністри, депутати різних політичних сил».

Качинський висловив упевненість у тому, що метою кібернападу була дестабілізація Польщі. За його словами, зараз відповідні служби працюють над з’ясуванням деталей і готують рекомендації з питань мережевої безпеки.

Два дні тому польські депутати провели закрите засідання, щоб підготувати відповідь на «безпрецедентну», за словами речника уряду, атаку.

Минулого тижня голова канцелярії польського прем’єра Міхал Дворчик заявив, що хакери зламали його власну пошту і пошту його дружини. Як повідомлялося, витоку секретної інформації не відбулося.

Багато представників політикуму Польщі, члена ЄС та НАТО, є стійкими критиками Росії.

Варшава рішуче виступала проти анексії Росією українського Криму і стягування російських сил біля кордонів України.