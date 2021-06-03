Держсекретар США закликав Росію не покривати хакерів

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Москву боротися зі злочинними угрупованнями, які здійснюють кібератаки проти американських компаній та об’єктів інфраструктури, і не приховувати осіб, причетних до цих кібератак.

Блінкен заявив про це після того, як ФБР дійшло висновку, що за недавньою хакерською атакою на найбільшу м’ясопереробну компанію JBS USA стоїть угруповання, пов’язане з Росією.

У заяві ФБР йдеться, що атаку імовірно здійснили хакерські угруповання REvil та Sodinokibi. Низка експертів вважає, що це різні назви одного угруповання.

Концерн JBS був змушений у вівторок припинити виробництво м’яса на дев’яти м’ясокомбінатах, які постачають на американський ринок майже четверту частину всього обсягу яловичини, споживаної американцями. Причиною зупинки виробництва стала «організована кібератака», яка вразила комп’ютерні системи JBS у Сполучених Штатах і Австралії.

За даними преси, компанія стала об’єктом атаки із застосуванням так званої програми-здирника, за допомогою якої кіберзлочинці блокують комп’ютери і повертають доступ до них після отримання викупу. Раніше подібна кібератака призвела до зупинки великого трубопроводу Colonial Pipeline, через що у низці штатів виник дефіцит бензину і виросли ціни на паливо.

«Організація, яка несе відповідальність за цю атаку, її лідери були в Росії, перебувають у Росії, тому я думаю, що Росія зобов’язана зробити все, щоб це не продовжувалося», – сказав Блінкен. Раніше про «російський слід» повідомили також в Білому домі.

При цьому, на відміну від хакерських атак на сервери Демократичної партії у 2016 році і низки держустанов США, влада Сполучених Штатів не звинувачує у хакерських атаках напряму владу Росії або російські спецслужби. Президент США Джо Байден раніше заявляв, що особисто Володимир Путін навряд віддавав наказ про ці атаки.

Проте, як повідомив Білий дім, Байден має намір обговорити питання про кібератаки і можливе переховування хакерів з Путіним на зустрічі у Женеві 16 червня.

«Президент Байден вважає, що президент Путін і російський уряд повинні зіграти свою роль в припиненні і запобіганні цим атакам», – заявила представник Білого дому Джен Псакі.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до атак і стверджує, що хакерські угрупування можуть діяти з різних країн світу.