Хакерів із Росії підозрюють в атаці на виробника м’яса у США

Кібератака на найбільшого в світі виробника м’ясних продуктів була, швидше за все, здійснена з території Росії, заявив 1 червня речник Білого дому.

Концерн JBS був змушений 1 червня припинити виробництво м’яса на дев’яти американських м’ясокомбінатах, які постачають на американський ринок майже четверту частину всього обсягу яловичини. Причиною зупинки виробництва стала «організована кібератака», яка зашкодила комп’ютерним системам JBS у Сполучених Штатах і Австралії. Вона може призвести до «затримки транзакцій з клієнтами і постачальниками», йдеться в заяві компанії. За даними преси, компанія стала об’єктом атаки із застосуванням так званої програми-здирника, за допомогою якої кіберзлочинці блокують комп’ютери і повертають доступ до них після отримання викупу.

Якщо зупинка виробництва затягнеться, це може спричинити дефіцит м’яса і зростання цін на нього, кажуть експерти. Увечері 1 червня JBS оголосила, що 2 червня відновить виробництво на більшості своїх комбінатів і не пошкодує ресурсів для нейтралізації кіберзагрози.

Згідно із заявою Білого дому, США надали російській владі інформацію про цю атаку і наголосили, що «відповідальні держави не дають на своїй території притулку злочинцям-здирникам».

Лише три тижні тому об’єктом кібератаки став трубопровід Colonial Pipeline, в результаті чого були на кілька днів перервані поставки бензину в східні штати США, в кількох штатах виникли величезні черги на бензозаправних станціях. ФБР поклало провину за атаки на хакерів, які базуються в Росії.