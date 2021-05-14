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14 травня 2021, Київ 10:07
Новини | Міжнародні

Найбільший трубопровід США повністю відновив роботу після кібератаки

Черга з автомобілів на одній з небагатьох відкритих заправок у Вірджинії на тлі нестачі палива, 12 травня 2021 року

Найбільший трубопровід США Colonial Pipeline повністю відновив роботу та почав знову доставляти паливо після кібератаки, у якій звинувачують російських хакерів.

За даними компанії, упродовж кількох днів постачання палива трубопроводом довжиною у 8 850 кілометрів повернеться до звичайних обсягів.

«Colonial буде транспортувати стільки бензину, дизелю та реактивного палива, скільки це буде можливо безпечно, і продовжуватиме робити це, поки ринки не повернуться до звичного стану», – заявили в компанії.

8 травня в Colonial Pipeline повідомили, що стали жертвою кібератаки і у відповідь вирішили зупинити роботу трубопроводу. Трубопровід доставляє на східне узбережжя США близько 45 відсотків палива, включно з бензином, дизелем, реактивним паливом та паливом для опалення будинків. Сировину постачають із нафтопереробних заводів у Техасі.

13 травня президент Джо Байден заявив, що хакери діяли з російської території. У ФБР вважають, що за кібератакоюатакою стоїть угруповання DarkSide.

Російська влада завжди заперечувала звинувачення в причетності до хакерських атак на американські системи.

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