Байден звинуватив хакерів, що «живуть у Росії», в атаці на американський трубопровід

Президент Джо Байден заявив, що хакери, які вчинили кібератаку на найбільший трубопровід США Colonial Pipeline, діяли з російської території. При цьому Байден зазначив, що Вашингтон не вважає, що за кібератакою стоїть уряд Росії.

«Ми не вважаємо, що російська влада була причетна до цієї атаки», – сказав він.

Разом із тим Байден заявив, що хакерів необхідно притягнути до відповідальності. Він сказав, що обговорить цю проблему в ході зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передає «Голос Америки».

У Білому домі і раніше заявляли, що хакери, які вчинили кібератаку, ймовірно, перебувають у Росії, проте не пов’язані з владою РФ. У ФБР вважають, що за атакою стоїть угруповання DarkSide.

Експерти з кібербезпеки заявляють, що мережа базується на території Росії чи Східної Європи, де місцеві служби безпеки можуть терпіти, а іноді навіть наймати цих кіберзлочинців.

10 травня президент США Джо Байден заявив, що Росія несе «певну відповідальність» за кібератаку, яка паралізувала найбільший американський трубопровід Colonial Pipelinе.

Російська влада завжди заперечувала звинувачення в причетності до хакерських атак на американські системи.