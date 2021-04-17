Сильна позиція президента Байдена щодо Росії. Після історії з «вбивцею» та санкцій готують саміт

(Рубрика «Точка зору»)

Майже відразу ж після того, як у Білому домі оприлюднили нові санкції, запроваджені проти Росії, у Москві оголосили про свій список санкцій. Але цей список важко назвати «дзеркальним». Важко хоча б уже тому, що, за визнанням керівника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова, Кремлю нічим відповісти на санкції, накладені на обслуговування російського державного боргу. А це, мабуть, найцікавіша частина нових американських санкцій.

І справа навіть не в тому, наскільки вплинуть ці санкції на стан російської економіки. А в тому, що санкції проти державного боргу – це нагадування про те, що в руках США перебувають серйозні інструменти, якими у Білому домі цілком можуть скористатися, якщо Росія не припинить своєї агресивної політики.

Тому головним змістом російських санкцій стали заборони на в'їзд до Росії американських політиків і чиновників та спроби погіршити життя американським дипломатичним представництвам у країні – посольству і консульствам.

Фахівці з американської зовнішньої політики завжди захищали концепцію американського морального лідерства

При цьому санкції, які накладені на американських чиновників, зовсім не виглядають покаранням за якісь конкретні дії, які дійсно позначилися б на національній безпеці Росії. Ні, політиків «карають», скоріш, за їхні власні погляди і за тверезу оцінку російського політичного режиму. Можливо, саме тому в одному списку санкцій виявилися радник президента США Джозефа Байдена з питань внутрішньої політики Сьюзен Райс і колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон. І Сьюзен Райс, і Джон Болтон – фахівці з американської зовнішньої політики, обоє вони завжди захищали концепцію американського морального лідерства, кожен – у своєму політичному таборі. І ось тепер у Москві вирішили, що цим авторитетним політикам не місце в Росії. Як і деяким іншим чиновникам адміністрацій Байдена і Трампа.

Після історії з «вбивцею» готують саміт

Крім цього, Кремль фактично вигнав американського посла Джона Саллівана, хоча той і не збирався їхати з Москви. (Російський посол в США Анатолій Антонов був відкликаний російським Міністерством закордонних справ відразу ж після того, як президент Байден у телевізійному інтерв'ю погодився із визначенням Володимира Путіна як «вбивці»). Американці висилають російських дипломатів, Росія – американських дипломатів, це звичайна практика. Але у Москві вирішили обмежити набір на роботу в американські дипломатичні представництва власних громадян і заборонити короткострокові відрядження американських дипломатів. Такі ось санкції!

Розмовляти з президентом Росії можна тільки тоді, коли у тебе сильна переговорна позиція і ти впевнений у собі

При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову підкреслив, що у Москві позитивно поставилися до пропозиції президента Байдена провести зустріч на вищому рівні і вже почали підготовку до саміту. І ця реакція показує, що Сполучені Штати – на правильному шляху. Після історії з «вбивцею» російські політики і коментатори вимагали вибачень і стверджували, що навряд чи тепер президент Путін буде спілкуватися з американським колегою. Але Путін, як бачимо, відповів на телефонний дзвінок Байдена. Після цього дзвінка помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив послу Сполучених Штатів, що в разі продовження санкційної політики проведення зустрічі президентів буде під питанням. Але нові санкції запровадили – а підготовка до саміту продовжилася.

Що ще раз нагадало про те, що розмовляти з президентом Росії можна тільки тоді, коли у тебе сильна переговорна позиція і ти впевнений у собі.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода