Москва вислала 10 дипломатів США. Американському послу порадили «повернутися до Вашингтона»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 16 квітня повідомив, що Москва висилає десятьох американських дипломатів, а послу США в Росії Джону Саллівану рекомендовано «повернутися до Вашингтона для консультацій».

«Десять дипломатів були включені (американською владою) в список, який нам був переданий, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на цей захід дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в Росії покинути нашу країну», – сказав Лавров.

Він додав, що буде опублікований «список із восьми чиновників, які представляють керівні структури вашингтонської адміністрації», і вони також будуть включені в список санкцій.

Москва, за словами Лаврова, запускає процедуру, «яка зупинить практику найму американськими диппредставництвами в країні громадян Росії і третіх країн».

За його словами, Росія зупинить «безлімітні поїздки співробітників Держдепу та інших відомств США в короткострокові відрядження для роботи в американських диппредставництвах в Російській Федерації».

«Запропонуємо тут встановити паритет, щоб щорічно, скажімо, по 10 таких співробітників могли приїжджати з Росії в США і з США – до Росії», – сказав Лавров.

Напередодні США оголосили про розширення санкцій проти Росії.

Міністерство фінансів США включило до списку санкцій першого заступника голови адміністрації президента Росії Олексія Громова, а також осіб і компанії, пов’язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним. Всього 32 фізичних та юридичних осіб. З США також вирішили вислати 10 російських дипломатів, які працювали в консульстві у Вашингтоні.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що відповідь буде «невідворотною».

Росія також раніше викликала для консультацій посла Росії в США Анатолія Антонова, дипломат зараз перебуває в Москві.