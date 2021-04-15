США: нові санкції проти Росії

Адміністрація Байдена оголосила про серію нових санкцій проти Росії у відповідь на недавні зловмисні дії Москви, зокрема – кампанію кібершпіонажу, спрямовану проти фірми SolarWinds, і втручання Росії в президентські вибори, а також концентрацію російських військ поблизу кордонів України і в окупованому Криму.

США ввели нові санкції проти 32 російських юридичних і фізичних осіб через спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році й інші акти дезінформації і втручання. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Указом президента США Джо Байдена також вирішено вислати з країни 10 співробітників посольства Росії у Вашингтоні, повідомляє «Голос Америки».

Міністерство фінансів буде вживати заходів щодо російських лідерів, чиновників, спецслужб і їхніх маріонеток

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Росії з метою «обмежити її здатність фінансувати свою діяльність» та «проводити зловмисні дії в кіберсфері». Про це оголосила міністр фінансів США Дженет Єллен у четвер.

«Міністерство фінансів буде вживати заходів щодо російських лідерів, чиновників, спецслужб і їхніх маріонеток, які намагаються втручатися у виборчий процес в США або підривати демократію в США, – заявила міністр фінансів Дженет Єллен. – Це початок нової кампанії проти зловмисної поведінки Росії».

Американським фінансовим установам тепер, зокрема, заборонено купувати на первинному ринку облігації, випущені російським центробанком, Міністерством фінансів РФ або Національним фондом РФ після 14 червня 2021 року в рублях, або в іншій валюті. Також американським фінансовим установам заборонено надавати позики в рублях, або в іншій валюті цим трьом установам. Заходи діють на додаток до обмежень на операції з державними борговими інструментами Росії, запровадженими в серпні 2019 року.

Йдеться і про кібернапади Росії проти України і Грузії

Міністерство фінансів США також ввело санкції проти п’яти технологічних компаній, які підтримують діяльність російської розвідки, заявили в американському відомстві.

Російська розвідка, зокрема ФСБ, ГРУ та СВР, вчинила «одні з найбільш небезпечних кібернападів у нещодавній історії, включаючи кібернапад SolarWinds». ФСБ та ГРУ також брали участь в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, пояснили у відомстві.

Окремо Міністерство фінансів США зазначило участь ГРУ в застосуванні вірусу NotPetya в Україні а також у проведенні «кібернападів на урядові системи та критичну інфраструктуру в Україні та Грузії, операції зі зламу систем на витоку інформації в США та Франції».

У нещодавній телефонній розмові з Володимиром Путіним президент Байден наголосив, що США будуть діяти твердо, захищаючи свої національні інтереси.

В перебігу брифінгу 14 квітня прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі зазначила, що метою дзвінка було вказати, що дії Москви не залишаться без наслідків.

Тим часом, Білий дім повідомив, що представники американських служб безпеки оприлюднять подробиці про те, якими уразливостями в програмному забезпеченні скористалися російські хакери, і які кроки необхідно зробити для захисту від подібних атак.