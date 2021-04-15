Байден підготував указ про запровадження нових санкцій проти Росії – The Wall Street Journal

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити 15 квітня нові санкції проти Кремля, повідомляють The Wall Street Journal та інші американські засоби інформації з посиланням на джерела в Білому домі.

Президент США Джо Байден підготував указ, згідно з яким американським банкам буде заборонена купівля російських державних облігацій у Банку Росії, міністерства фінансів країни і Фонду добробуту Росії. Передбачається висилка зі США 10 російських дипломатів, частина з яких причетна до виплати винагород за вбивство американських військовослужбовців в Афганістані.

Санкції будуть запроваджені у відповідь на російські кібероперації, втручання Росії в американські вибори і анексію Росією Криму.

На службу зовнішньої розвідки Росії буде покладена провина за так звану операцію Solar Winds – незаконне проникнення в комп’ютерні системи державних відомств і оборонних корпорацій США.