Україна закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії – віцепрем’єрка

Україна закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у фейсбуці.

«Ми діємо і слідуємо чіткою послідовністю демократичних реформ, дотримуємося взятих на себе міжнародних зобов’язань. Водночас ескалація на Донбасі може стати своєрідним краш-тестом для наших партнерів. Тож ми очікуємо підтримки чіткими діями: посиленням санкцій, припиненням будівництва «Північного потоку-2», протидії гібридним атакам з боку агресора», – написала Стефанішина.

Вона вважає, що погрози використання військової сили щодо України, ніщо інше, як черговий спосіб підняти рейтинги президента Росії Володимира Путіна перед виборами в Державну думу.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС та НАТО – висловили Києву свою підтримку.