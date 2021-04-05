Росія не є загрозою для України, пересування армії РФ не має викликати занепокоєння – Кремль

Пересування російської армії території країни не повинне викликати занепокоєння інших країн, цитують у понеділок російські ЗМІ речника президента Росії Дмитра Пєскова.

«Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається російською територією тими напрямкаами і втому вигляді, які вважає за потрібне, для гарантування надійної безпеки нашої країни», – сказав представник Кремля, коментуючи повідомлення про пересування військ в Ростовській області.

За його словами, це не має викликати «ані найменшого занепокоєння».

«Росія не є загрозою ні для однієї країни світу, в тому числі не є загрозою для України», – сказав Пєсков.

Пєсков вже раніше заявляв, що Росія «переміщує війська в межах власної території на власний розсуд, і це нікого не повинно стосуватися». Такою була його реакція на те, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України.

2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимир Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

4 квітня верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

З 2014 року після російської окупації Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».