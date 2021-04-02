Байден і Зеленський обговорили концентрацію російських військ на Донбасі

Президент США Джо Байден та його український колега провели 2 квітня телефонну розмову, яка тривала 30-40 хвилин, повідомляє кореспондентка американського видання Politico в Білому домі Наташа Бертран.

«Байден підтвердив прихильність США до України, вони обговорили повідомлення про накопичення російських військ на сході та зусилля Зеленського щодо боротьби з корупцією», – написала Бертран.

За даними видання «Українська правда» з посиланням на «поінформованого співрозмовника в оточенні президента», «сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі».

Розмова двох лідеріва тривалий час відкладалася.

Раніше цього тижня вже відбулися розмови державного секретаря Ентоні Блінкена, начальника Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі та міністра оборони Ллойда Остіна з їхніми українськими колегами. В усіх цих розмовах ішлося про ескалацію збройного протистояння на Донбасі та концентрацію російських військ на українському кордоні.

Раніше цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».