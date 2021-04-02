У НАТО та ЄС терміново обговорили «провокативні дії Росії» щодо України

Москва підриває мирні зусилля на сході України, заявив в коментарі Reuters представник НАТО, після термінової зустрічі послів країн-членів НАТО в Брюсселі, що відбулась 1 квітня. Подібні заяви прозвучали від ЄС і США.

На терміновій зустрічі представників країн НАТО «союзники висловили занепокоєння щодо військової діяльності Росії всередині та навколо України. Союзників також непокоять порушення Росією режиму припинення вогню, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня», – наголосив представник НАТО.

Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США із союзниками по НАТО обговорюють зростання напруги в регіоні.

«Нас непокоїть нещодавня ескалація агресивних та провокативних дії Росії у східній Україні», – заявив Нед Прайс.

Речник Держдепу наголосив, що «дестабілізуючі дії Росії шкодять намірам деескалації, досягнутим за посередництва ОБСЄ в липні минулого року».

Окремо Прайс наголосив, що США знають про повідомлення про пересування військ Росії на кордоні з Україною.

«Ми обговорюємо з союзниками по НАТО наше занепокоєння стосовно зростання напруги та порушення режиму припинення вогню, а також напруги в регіоні».

США перебувають у тісному контакті з «нашими партнерами в Києві та більш широко – в Україні».

Прайс нагадав про те, що низка високопосадовців США, включаючи держсекретаря США Блінкена, радника з національної безпеки США Саллівена, голову комітету начштабів ЗС США генерала Міллі, провели телефонні розмови зі своїми колегами з України.

На тлі повідомлень про нарощування Росією війська на кордоні з Україною, в ЄС висловили стурбованість через нову кампанію з призову до російських збройних сил в Криму.

Що каже ЄС?

Верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель назвав такі дії «ще одним порушенням міжнародного права».

«Російська Федерація розпочала ще одну кампанію з призову в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, щоб залучити жителів півострова до збройних сил Російської Федерації», – мовиться у заяві.

«Російська Федерація зобов'язана в рамках міжнародного права забезпечити захист прав людини на півострові», – додав Боррель. Він наголосив, що ЄС не визнають незаконної анексії Криму та Севастополя.

30 березня президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Анґела Меркель провели розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у форматі відеоконференції. Лідери Франції та Німеччини наголосили, що Росії необхідно взяти на себе зобов’язання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі та сприяти виходу з кризи із дотриманням Мінських угод.

Російська делегація у Тристоронній контактній групі на засіданні 31 березня не підтримала пропозицію голови української делегації Леоніда Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив, що будь-які спроби «нової війни» на Донбасі загрожують самій Україні. В інтерв’ю російському «Першому каналу» Лавров процитував слова президента Росії Володимира Путіна, сказані «не так давно, і заява залишається актуальною і сьогодні, що ті, хто намагається розпочати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну».

На зауваження про пересування російських військ уздовж українського кордону речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «переміщує війська в межах власної території на власний розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».