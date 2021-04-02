Росія та Україна: хроніка можливої підготовки до масштабної війни

Це триває кілька місяців, а надто ж останніми тижнями. Звучить це як постійне нагадування з пропагандистських медіа: «Київ готує атаку!». І хоча звинувачення з боку гібридних угруповань Росії у нібито «нападі України» на український Донбас звучать ще з 2014 року, цього разу глядачі місцевих телеканалів були доведені буквально до «бойової готовності». Сім'я з Луганська розповіла Радіо Донбас.Реалії, що про всяк випадок зібрала валізи. Донеччани перепитували: «та що там відбувається?!» і розповідали, що у них на очах зміцнюють будівлю комендатури і УБОЗу в одному з районів. В уявленні пропагандистів з окупованих територій, Україна готується до наступу – як завжди – з допомогою іноземних інструкторів, які тренують диверсійні групи. А це і афроамериканці, і поляки, які нібито вже «зайняли всі генделики» Сєвєродонецька.