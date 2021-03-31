Страх українського наступу. Як в уявленні Росії ЗСУ будуть звільняти Донецьк?

Нагнітання істерії про «український наступ» на окупованій частині Донбасу триває вже кілька місяців. «Київ готує атаку!» – цим фактична влада окупованих територій у лютому-березні почала лякати населення. Це відбувалося як у Луганську, так і в Донецьку. І хоча звинувачення з боку гібридних угруповань Росії у нібито «нападі України» на український же Донбас звучать постійно, починаючи ще з 2014 року, цього разу глядачі місцевих та російських телеканалів були доведені буквально до «бойової готовності». Так хто на кого збирається нападати?

Сім'я із Луганська розповіла Радіо Донбас.Реалії, що про всяк випадок зібрала валізи. Донеччани перепитують: «та що там відбувається?!» і розповідають, що у них на очах зміцнюють будівлю комендатури і УБОЗу в одному з районів.

«Продовжують зміцнювати перші поверхи шлакоблоками. Комендатуру з 14-го року зміцнюють, але все серйозніше і серйозніше. УБОЗ почистили від дерев і звалищ метрів 300 квадратних. На цьому просторі вибудовують три величезні споруди. Все під охороною. Тотальне таке будівництво».

Раніше ватажок підконтрольної Росії окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін заявив про упереджувальний вогонь, який вестимуть його угруповання проти ЗСУ, які (за версією бойовиків) завжди стріляють першими.

У погрозу наступати перетворили російські ЗМІ і заяву головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Все це відбувається на тлі реального загострення ситуації на лінії розмежування, яке призводить до жертв. От тільки за даними українських військових – їхні позиції обстрілюють з боку російських гібридних сил.

Про що ж говорив Хомчак

29 березня на каналі Олесі Бацман вийшло інтерв’ю із головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

На запитання, чи готові ЗСУ йти у наступ на Донбасі, Хомчак відповів, що Збройні сили України готові виконати усі накази.

Ми маємо бути готові й наступати, і оборонятися, вести маневрені дії

«Українська армія має бути готова. Основне завдання української армії – захистити територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Для того, щоби виконати це завдання, ми маємо бути готові й наступати, і оборонятися, вести маневрені дії. Будь-який військовий вам скаже, що нам доведеться вести бойові дії у міській місцевості, тому ми до того готуємось», – відповів Хомчак.

За його словами, справа за командою верховного головнокомандувача – а ЗСУ її виконають.

Однак, Руслан Хомчак наголосив, що воєнна операція зі звільнення територій на Донбасі несе великі ризики для цивільного населення.

«Ми сьогодні готові. Тому що Україна сьогодні у небезпеці. В першу чергу, готові військові морально. Я вам гарантую, що сьогодні у верховного головнокомандувача проблем дати команду чи прийняти рішення немає. Просто треба прораховувати всі наслідки, сили та можливості. Резерви. Готовність держави. Ми розуміємо, що таке Донецьк. Це мільйонне місто. Якщо ми йдемо наступати, то є дуже багато ризиків, що загине багато місцевого цивільного населення. Це українці, це люди».

Хомчак згадав і про небезпеку прямої участі Росії

«Якщо ми будемо воювати з тими, хто там зараз є (гібридні формування – ред.), то у нас є дуже багато шансів досягти мети. Але ми розуміємо, що проти нас стане російська армія, ми це бачили у 2014 році. Коли Росія побачила, що залишилась пара десятків кілометрів (до кордону – ред.), буде кільце, і Донецьк буде відрізаний – вона не зупинилася ні перед чим, вона завела свої підрозділи (на територію України – ред.)».

Відповідь із Росії

А вже зранку 30 березня 2021 про можливість загострення на Донбасі та наступу з боку України в інтерв’ю газеті «Аргументы и факты» заговорив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

На запитання, чи зможе Москва відмовити угрупованням «ДНР» та «ЛНР» у військовій підтримці з огляду на те, скільки російських паспортів видано на Донбасі, Пєсков сказав:

«Ми щиро сподіваємося на те, що на це безумство ніхто не піде. Дуже сподіваємося на це. Тут більше нічого сказати».

Які саме кроки та можливість розвитку подій під словом «безумство» Пєсков мав на увазі, він не уточнив. Але далі, відповідаючи на запитання про «войовничу риторику Зеленського», Пєсков звинуватив офіційний Київ у намаганні вийти з Мінського процесу.



«Київ говорить про якісь нові пропозиції, які потім ми ніде не можемо знайти. Але, головне, за останні півроку ми неодноразово чули, що Київ вже вважає мертвими Мінські домовленості. Що ці угоди нездійсненні, що потрібні нові документи і так далі. Ось це, напевно, найнебезпечніше».

В уявленні ж пропагандистів із окупованих територій, Україна готується до наступу – як завжди – з допомогою іноземних інструкторів і радників, які тренують диверсійні групи. А це і афроамериканці, і поляки, які нібито вже «зайняли всі генделики» Сєвєродонецька.

Реальність

26 березня на фронті загинули одразу четверо українських військових.

За звітом Штабу ООС, це був обстріл з 82-мм міномета, а військовий кореспондент Андрій Цаплієнко пояснив: з такою точністю, щоб убити одразу чотирьох, цей міномет міг стріляти лише за умови наведення із безпілотника.

30 березня Верховна Рада засудила ескалацію. Заяву із звинуваченням Росії підтримали 308 народних депутатів.

«Останнім кричущим фактом стали масовані обстріли російськими окупаційними військами 26 березня 2021 року позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми Донецької області із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів АГС-17, а також заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм», – йдеться в тексті постанови.

«Основні наші зусилля зосереджені на поверненні до суворого дотримання сторонами режиму припинення вогню», – заявила українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТГК) у Мінську через три дні після безпрецедентних в цьому році бойових втрат української армії на Донбасі.

Сергій Гармаш, представник окупованих територій від української сторони у Тристоронній контактній групі, констатує, що навіть при всіх ескалаціях кількість жертв під час режиму припинення вогню (він діє з 27 липня 2020року) є меншою.

«До перемир'я у нас було на тиждень в середньому 15 випадків бойових втрат (поранені та загиблі), зараз – шість», – нагадує Гармаш і наголошує, що вогонь у відповідь не заборонений – ЗСУ відповідають на прицільні обстріли.

Президент Росії Володимир Путін 30 березня зустрівся по відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Російський президент знову говорим про громадянську війну в Україні, а посередники –закликали його взяти зобов'язання із повернення до режиму тиші та провести переговори у «нормандському форматі», від яких Кремль уже понад пів року відмовляється.

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