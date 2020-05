Ті, що «качають» місто

Костянтин Одинець. Радіоелектронщик, програміст, діджей і волонтер

«Музика – це така штука, яка створює емоції. Справжній діджей – людина, яка вміє цими емоціями керувати»

«Всі мої однодумці покинули місто. Хто в Київ, хто ще кудись. А діджеїнг така штуковина, що вона потребує постійного перебування в якихось масах – в атмосферному двіжі». Костя місто не покинув, бо мав тут бізнес – прокладає інтернет.

«В дитинстві я слухав важку музику. На той час тільки почала з’являтися альтернатива – Limp Bizkit, Korn. У мене був друг-фанат «Продіджів», він був весь з ніг до голови в значках, в бандані, обмальований – каже: вся ця твоя рок-музика – фігня. Я тобі дам касету, ти послухай. А я на той час слухав «Нірвану», «Сепультуру», таке, що на голову не натягнеш – такий підлітковий момент, коли кожен в пошуку. "The Fat of the Land" називався цей альбом Prodigy, там я почув електронне звучання.

Батьки в мене були суворими, вони не сильно мене пускали на дискотеки гуляти, вважали, що я ще маленький. І якось на день народження кажуть: іди, сходи з ровесниками, відпустили мене вперше на дискотеку. Я там побачив діджея. А я ходив у радіогурток – ми там паяли радіосхеми, і цей Роман – діджей – мені приносив з дискотеки на ремонт то навушники, то підсилювач. Він мене побачив одразу. А я ж на дискотеку прийшов уже підготовлений – у мене була збірка касет, я прийшов до цього Романа, кажу ось постав – це був Crystal Method «Bisy Child». І на великому звуці, зі світлом, я побачив - як це! Тоді я почав робити збірки для дискотеки. Ми були порівняно малі, а цьому Роману уже було під 30, йому вже ця дискотека була не дуже цікава, і він каже: не хочеш спробувати провести?

Пізніше був період, коли я почав сильно займатися комп’ютерами – програмуванням, ремонтом… Все, що пов’язано з комп’ютерами, було для мене дуже круто, бо це тісно перетиналося з радіоелектронікою. Мій батько був моряком далекого плавання, і вони з дядьком привезли перший комп’ютер. Це був іще комп’ютер без звукової карти – коли ще був DOS, щойно з’явився Windows3.11. Мені стало цікаво - а як у студіях звукозапису використовують комп’ютери? Я зібрав усі гроші, що мені надарували на день народження, навипрошував у батьків – і поїхав на радіоринок на Мотодромі в Донецьк. Там купив собі звукову карту і трекер – програму, в якій можна було створювати музику. Це було, звісно, досить примітивно. Ми почали ставити експерименти на дискотеці й обкатували там свої матеріали».

Пізніше Костя виступав і в клубах Донецька – згадує «Гараж», Fort Knox, Red Line та «НЛО».

А ось що про ці клуби пригадує журналістка Дарія Куренная. «Гараж» - клуб на Ленінському проспекті, був популярним серед підлітків. Там ще боулінг був і денні дискотеки. Входив в одну мережу з «Ліверпулем», і там був розрахунок по карті клубу. Кладеш на неї гроші і в «гаражі» та «лівері» можеш розрахуватися. Вважався немодним серед клубної молоді. «Форт Нокс» - клуб на Цвіточному, вважай, на виїзді з міста, на відкритті ведучими були Олександр Рєвва та Ксенія Собчак. В клубі часто тусили футболісти і дівчата, які хотіли з ними познайомитися. Був в топ-3 клубів міста. Пафосний. «Ред лайн» - найкрутіший клуб міста. Розташовувася в готелі «Вікторія» біля «Донбас Арени». Вважався клубом для місцевих мажорів, клабєри збирали гроші на вечірки, в «Ред лайні» був жорсткий фейсконтроль і дрескод, хто попало не міг потрапити туди. «НЛО», він же тарілка, – клуб на проспекті Ілліча, пізніше став клубом «Лица». Друге місце за популярністю. Коли був «НЛО», то оформлення було в стилі космічного корабля і прибульців, розташований був у тарілці, як на Либідській у Києві. Завжди запальні вечірки, але часто приходили якісь «папіки», щоб зняти дівчат, тож треба було бути пильними і танцювати недалеко від охорони, щоб не чіпали. Клуб славився «вільним нравом». Там були конкурси на роздягання, якось дійшло до того, що хтось зайнявся сексом на сцені.

А потім війна, окупація, і дорога звідси в Донецьк – це якихось 40 кілометрів – стала закритою. «Коли почалися бойові дії, я засів вдома: займався студійним звучанням, написанням композицій, розбирався з синтезатором. І відтоді це стало для мене ще більше цікавим заняттям – я почав розбиратися «у залізі».

Що я хочу показати своїм учням – що діджеїнг – це не про… Я людина, яка ніколи не вживала наркотиків. У нас є таке уявлення, що клуби – це алкоголь і наркотики, і це не про адекватну поведінку. Так, я розумію, що кожен приходить у клуб за своїм, але я хочу, щоб в клубах було більше ідеї. Не хочу хвалитися, але за всі свої 34 можу себе в цьому місті назвати найбільш тверезою людиною. Це правда, бо у нас люди люблять підсідати на алкоголь, у мене в самого була така нехороша історія, коли мій друг спився, повністю. Від того, що не міг реалізовуватися. Я за те, щоб навчити тверезих діджеїв. Щоб вони займалися цим тому, що їм це подобається. І щоб до діджеїнгу не ставилися як до роботи, а як до творчості».

Вже зовсім темно. Центр міста за вікнами – місцями розбитими – перестає бути видно, трохи вирізняється лише той же шахтний копер навпроти. Такі міста як Торецьк засинають рано, скоро тільки ми залишаємось джерелом звуку не тільки на центральні вулиці, а, либонь, і на все місто. Зовсім поруч звідси – в 10 кілометрах – розташована велика окупована агломерація, Горлівка. А приблизно там, куди виходять вікна з цього залу – Донецьк.

Ми навмисне не загострювали на цьому спочатку, але насправді усі, з ким ми познайомились, і ті, хто лишився за кадром цього проекту, – це, в першу чергу, волонтерська тусовка. Музика прийшла вже далі як один з варіантів активностей. Власне, перша їхня вечірка у Торецьку почалася з прибирання парку і побудови там лавок. Зараз є вдосталь історій про волонтерів, але ми якось звикли відділяти корисні речі від розваг, а тут виявилось, що це одне і те ж. Активісти MEM IdeHub, «Культурних хуліганів» та ГО «Грунт» зараз багато що змінюють у своєму місті. Саме їхніми силами тут виник той самий перший мурал – яскрава пляма на тлі сірого Торецька. Вони організовують фестивалі, презентації книжок та освітні заходи для жителів. До речі, співавтор цього матеріалу Сергій Коровайний саме у платформі громадських ініціатив навчав торецьких дітей фотографії. Студенткою цієї школи була свого часу і DJ Пуля. Вони роблять те, що люблять – а що, як і місто підтягнеться за ними?