Ті, що «качають» місто

Олександр Афанасенко, DJ FanatSun і електромонтер котельної

«Я бачив дивні танці людей, їхній біль і внутрішнє напруження – так вони його випускають. Це допомагає людям і робить життя легшим – всього-навсього»

Саша – переселенець з Горлівки. «Там тоді двіж був набагато масивніший. Ви чули про таку metal-групу Jinler? Тетяна Шмайлюк, її позиціонують як дівчину з Донецька, але вона з Горлівки. Це жорсткий вокал, прогресивний метал і дуже цікаві кліпи. Я пам’ятаю ті часи, коли ця група зароджувалась. Донецьк поруч, він був центром андеграундної культури – важка музика, реп, електронщина… Там все було круто. І до нас це доносилось. Були цікаві моменти. Були і пройшли. Тепер туди Чичеріна приїжджає».

Саша виїхав з Донецька з півторарічною дочкою, сім’я побула до кінця серпня 2014-го в харківському таборі для переселенців, а потім перебралась до Торецька, на малу батьківщину колишньої дружини. Саша працює у місцевих тепломережах електромонтером з ремонту і обслуговування електрообладнання.

«Я втисався в «Культурні хулігани» як електрик з генератором, – сміється він. – Їм потрібен був генератор і до нього електрик, який буде його заправляти-заводити. Я їх тоді не знав: якась організація приїхала, чимось займатися буде, якісь активісти, у них музика грає, мені знайома. А я тут уже божеволію, в депресії. Єдине, що мене тут тримало, це робота. Я зрозумів, що ми з ними на одній хвилі. І от на відкритті культпарку з’являються діджеї з Новгородського… Ставлять такий саморобний, з піддонів «гроб» – кейс музичний, звідти дістається повноцінний професійний мікшер, два вінілових програвача, і я розумію, що «от»! Те, що я бачив лише на відео і ніколи не торкався цього руками, от воно».

В електронну музику він, схоже, занурюється всерйоз і подовгу. «Моя колишня дружина завжди на мене дивилася з таким подивом, вона мене досі, мабуть, не розуміє: що ти в цьому знаходиш? Це ж просто набір звуків з якимось ритмом. Але коли ти слухаєш її хоча б в гарних навушниках, або ти на великій місцевості з класними колонками і буферами…»

«Як торецька публіка, – питаю, – сприймає електроніку»?

«Ми мало спочатку спілкувалися з публікою: грали музику, яка людям тут зовсім не заходила. Потім почали додавати в мікси щось попсове, і народ почав трохи ворушитися. А то коли ми наскоком вирішили їх підняти, для них це було типу – «що вони від нас хочуть»? От інша справа – «Мама, я танцую». Коли ми проводили тут Новий рік, то вже були і ремікси, і попса, і медляки, й електронщина різна – народ танцював до 5-ї ранку. Без попси ми не виїдемо. Людей завести дуже важко. Але я розумію, що люди звикли до цього, їм це потрібно – я бачив, як люди підіймалися з-за своїх столиків, кидали ці всі напої та їжу і йшли танцювали, навіть пенсіонери підтяглися звідкілясь».

Головний його слухач зараз, каже він – дівчина. «Я її весь час напрягаю», – сміється. Сашиній дочці вже шість років, вона тепер живе в іншому місті. «Їй поки таке «не зайде» – школярка, перший клас. Але вона може побачити фото, де тато за пультом в навушниках, і купа світла – щось таке їй подобається, я їй контролер показував, він же яскравим світиться. Свої треки я зараз не пишу, я знаходжу щось глибоко закопане, що не тільки тут, а навіть в Україні не всі чули. Компоную, зводжу, готую сети, мікси. Добре, коли можна прийти в клуб зі своїм обладнанням, швиденько свій контролер або мікшер поставити, в тебе вже точки розставлені, і є програма не на годину, а на кілька годин. Не зайшло? Є завжди запасні варіанти. Все одно доводиться людей розважати і давати те, що вони просять – і підмішувати те, що подобається тобі».

«Взимку я дуже прив’язаний до міста, адже виробництво тепла – безперебійне. По-любому щось сталось – Саша! Вимкнення електроенергії – Саша! Вирубилось – Саша! Саша зривається і поїхав. Я ж реально розумію, що це моє обладнання, я його чудово знаю, із заплющеними очима пальцем тикни – і я знаю, що куди. А влітку у мене хобі – риболовля, природа, активний відпочинок. Цього року в мене є міркування… може «Атлас уікенд» (ми говоримо до карантину – ред.) Але найближче, що я хочу, – поїхати в Краматорськ: приїжджає Іван Ворон, учасник «Україна має талант», він співає голосом молодого Кіпєлова. Формат – симфонічний оркестр, на одну електрогітару».

«У людей є вихід негативу. Я бачив дивні танці людей, бачу їхній біль і внутрішнє напруження, і завдяки цьому вони його випускають. Правда, багато хто соромиться. Це допомагає людям і робить життя легшим – всього-навсього. Ось така філософія».

За вікном добігають останні лютневі дні, капає талий сніг і за три доби немає жодного променя сонця. Прямо навпроти – чотириповерховий будинок колишнього виконкому, він чорніє вигорілими вікнами – у ньому 7 годин оборону тримав невеликий український підрозділ – російські угруповання його так і не вибили. Виконком оточений алеєю сорокалітніх голубих ялинок: колись це місто непогано розпланували. Діти буцають сірі шматки льоду, що тануть. «Тут є класні місця, тільки не для такої погоди… Я розкажу, коли договоримо про це».