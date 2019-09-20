Донбас наживо. Прямі ефіри з міст сходу від Радіо Донбас.Реалії

Ми знайомимо країну з Донбасом таким, як він є насправді. У холодних залах палаців культури та в креативних просторах, створених ентузіастами, ми збираємо місцевих жителів та ставимо складні запитання: про країну, сепаратизм, війну та колабораціонізм. А ще трохи дивні – про дискотеки, більшовика Артема і засмагу біля монастиря.

У 2016-му ми ризикнули показати регіон, що постраждав від війни, не у відредагованих сюжетах, як в усіх, а в прямому ефірі. Ефір з лінії фронту – це спроби відновити трансляцію через перебої інтернету і розмова при температурі +5 в аудиторії Красногорівського аграрного коледжу. Але якщо там щодня навчаються підлітки – то мають працювати і журналісти.

Ми відкриваємо, що Донбас – це українська історія, інноваційні бібліотеки та курортні місця. Це ветеринари-початківці, які пратикуються поруч із розбитим осколками мін гуртожитком, і екологи, які вимагають очисних фільтрів від металургійного гіганта.

Ми продовжуємо їздити, вдосконалювати нашу технологію, знаходити точки на карті українського сходу і скоро відкриємо вам нові місця та людей. Ви зможете спілкуватися з ними онлайн, де б ви не були. А поки пишіть нам: Fb, Vk, Ok, Twitter, пошта.

Дякуємо, що відкриваєте Донбас з нами.

Команда Радіо Донбас.Реалії

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