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20 Вересень 2019, Київ 18:43
Донбас.Реалії

Донбас наживо. Прямі ефіри з міст сходу від Радіо Донбас.Реалії

Ефір Радіо Донбас.Реалії у платформі «Тю», Маріуполь

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Ми знайомимо країну з Донбасом таким, як він є насправді. У холодних залах палаців культури та в креативних просторах, створених ентузіастами, ми збираємо місцевих жителів та ставимо складні запитання: про країну, сепаратизм, війну та колабораціонізм. А ще трохи дивні – про дискотеки, більшовика Артема і засмагу біля монастиря.

У 2016-му ми ризикнули показати регіон, що постраждав від війни, не у відредагованих сюжетах, як в усіх, а в прямому ефірі. Ефір з лінії фронту – це спроби відновити трансляцію через перебої інтернету і розмова при температурі +5 в аудиторії Красногорівського аграрного коледжу. Але якщо там щодня навчаються підлітки – то мають працювати і журналісти.

Ми відкриваємо, що Донбас – це українська історія, інноваційні бібліотеки та курортні місця. Це ветеринари-початківці, які пратикуються поруч із розбитим осколками мін гуртожитком, і екологи, які вимагають очисних фільтрів від металургійного гіганта.

Ми продовжуємо їздити, вдосконалювати нашу технологію, знаходити точки на карті українського сходу і скоро відкриємо вам нові місця та людей. Ви зможете спілкуватися з ними онлайн, де б ви не були. А поки пишіть нам: Fb, Vk, Ok, Twitter, пошта.

Дякуємо, що відкриваєте Донбас з нами.

Команда Радіо Донбас.Реалії

Тут ви можете знайти тексти та відео усіх ефірів з міст Донецької та Луганської областей:

Слов'янськ, 2019. Кому вірить Донбас

Святогірськ, 2019. Донбас – курорт? Пікнік під Артемом

Бахмут, 2018. «Ми нарешті стали українцями»

Гірник, 2018. Справжній Донбас

Мар'їнка, 2018. Мир під вогнем

Мілове, 2017. З вікна видно Росію

Щастя, 2017. Українське щастя

Маріуполь, 2017. Бруд, війна, Ахметов?

Старобільськ, 2017. Там, де був Махно

Сватове, 2017. Тут дали відсіч сепаратизму

Красногорівка, 2016. Молодь і війна за вікнами аудиторії

Авдіївка, 2016. Обрала свій прапор

Сєвєродонецьк, 2016. Де ті, хто привів «ДНР»

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