(Друкуємо мовою оригіналу)

Как и о чем говорить с теми, кто остался по другую сторону линии соприкосновения? Радио Донбасс.Реалии спросило это у жителей Славянска, которые сами побывали в оккупации: мирная жизнь сюда вернулась в июле 2014-го.

Это 12-я серия специального проекта эфиров из городов Донбасса. Во время поездки была презентована книга «В изоляции» журналиста Станислава Асеева. Член команды Радио Донбасс.Реалии уже два года в плену у российских гибридных сил в Донецке.

О том, что на самом деле происходит в Донецке сейчас, после задержания Стаса Асеева, известно все меньше. Вам нужно знать о том, что там происходит?

– Я хотел бы знать, что там происходит, и пытаюсь выяснять от своих источников. Я пережил оккупацию в Славянске с первого до последнего дня, и много людей, которые жили тогда на подконтрольной Украине территории, меня спрашивали, что здесь происходит. Такая же история у меня сейчас здесь: я пытаюсь выяснить, что там происходит, насколько там много проукраински настроенного населения. Я делаю это, чтобы рисовать для себя картину мира.

Александр, журналист Slavinfo ​

– У меня родственники живут в Макеевке. Я с ними общаюсь, но все, что они рассказывают – на уровне слухов. И я наблюдаю, как они начинают привыкать к происходящему, видеть в этом какие-то плюсы, даже если они не поддерживают существующий там режим.

Виктория, журналистка сайта «6262»

«Только реальная гражданская сила с местной пропиской на центральной площади Донецка сможет радикально поменять ситуацию, показать, что Донецк способен не только на парад пленных. Когда-то здесь жили те, кто ходил под украинскими флагами к берегам Кальмиуса и с удовольствием слушал «Майже весна». Это должна быть огромная масса людей, чьё общее тело нельзя расстрелять посреди площади и посажать в подвалы» Станислав Асеев

В Славянске есть сегодня такая «гражданская сила с местной пропиской»?

– Наверное, есть. Возможно, не так много активных, но они есть. И есть вооруженные силы и Нацгвардия. Это вдохновляет. Поэтому мы тут и живем.

Лариса Мамедова, директор Центральной библиотеки

– Здесь, безусловно, есть люди, которые занимают проукраинскую позицию. Проблема в другом: с военной точки зрения, Славянск освободили, а с точки зрения десепаратизации – нет. Люди, которые принимали ключевые решения о создании «народных дружин», проведении псевдореферендума, находятся в городской власти. У Нели Штепы закончилась мера пресечения, она сейчас игнорирует суды: она может выйти на площадь, и придет толпа бабушек, которая будет ей рукоплескать. Нас пугают амнистией боевиков, всех, кто принимал участие в пророссийском шабаше. Но их не коснулась ответственность.

Александр, журналист Slavinfo ​

Что не так делают украинские медиа, раз на Донбассе так популярны российские?

– Я читаю украинские СМИ в фейсбуке и твиттере. Не могу сказать, что не

Много лет так и настраивали, что украинская журналистика врет, она неинтересна

доверяю. Но многие люди живут в ментальном поле России. Они поставили тарелки давно, еще до войны. Когда в период оккупации я общалась с людьми, они говорили, что украинские каналы все врут, а другие – что врут и те, и другие. Много лет так и настраивали, что украинская журналистика врет, она неинтересна. Нам нужно делать интересные программы о том, что происходит у нас, истории успеха: что такое децентрализация, какие у нас преимущества. Больше эмоций, больше комментариев наших людей. Нужны уроки по медиаграмотности.

Лариса Мамедова, директор Центральной библиотеки

– Наверное, мы проигрываем пропагандистским СМИ. Но имеем ли мы моральное право делать так, как они?

Лидия, журналистка сайта «6262»

– Я не вижу здесь недостатка СМИ, здесь есть информационное поле. Но для меня принципиально важно, чтобы люди в Украине знали, что

Когда я была во втором классе, к нам зашли учительница и сказала: «Доброго дня, діти». Мы начали смеяться

Славянск – украинский город, и здесь украинская власть, и здесь люди, которые хотят жить в Украине.

Виктория, журналистка сайта «6262»

– Я думаю, можно показывать как было, и что сделали. Все, что отремонтировали – показывать это оккупированной территории. Потому что когда наши возвращались, тем, кто смотался в Россию в 2014 году, говорили, что Славянск уничтожили. Они должны знать, что Славянск есть. У нас отремонтировали все школы, делается ремонт в больницах и поликлиниках. Нужно показывать, что произошло за эти пять лет.

Светлана, библиотекарь

Язык – это важно?

– Когда я была во втором классе, к нам зашли учительница и сказала: «Доброго дня, діти». Мы начали смеяться, думали, она шутит. Когда мне было 14 лет, была перепись населения, зашла работник, тоже учительница, и спросила: какой ваш родной язык? Я сказала: конечно, русский! Она спросила, почему я так считаю – тогда я впервые задумалась. Хорошо, что школа и институт меня воспитали, и я хорошо владею украинским, но я не общаюсь на нем в городе – не потому, что боюсь реакции – мне свободнее говорить по-русски. Поэтому нужно начинать с образования: дети должны учиться по-украински, даже если их родители говорят по-русски. Конечно, могут быть и пророссийски настроенные люди, которые говорят на украинском. Но база в воспитании задается языком. Хороший учитель внушит свои взгляды.

Светлана, библиотекарь

– Многие говорят, что украинский язык раскалывает общество, зачем поднимать этот вопрос. Если бы мы уже этот вопрос подняли в 1991-1993 годах, о нем тут давно бы все забыли и говорили по-украински. «Не нужно раскалывать украинское общество». И что в результате? Мы дошли до того, что в 2014 году «освобождали русскоязычное население».

Лариса Мамедова, директор Центральной библиотеки

​Говорить с пророссийски настроенными людьми нужно?

– Такие люди здесь есть, они переубеждению не подлежат, мирный диалог

кто в 2014 году какого мнения был – такого он и сейчас

с ними невозможен. У них отсутствует аргументация, и если с ними пытаться говорить мирно, сразу поднимается волна агрессии.

Виктория, журналистка «6262»

– Мы понимаем, кто в 2014 году какого мнения был – такого он и сейчас, но мы общаемся и не убиваем друг друга. Славянск уже так живет, и мы находим каким-то образом общий язык. Теперь благодаря тому, что работают иностранные фонды, гранты, много людей из Славянска имеют возможность ездить по Украине, а раньше мы все тут сидели. Знаю многих людей, которые очень бы хотели съездить во Львов. Если люди будут больше ездить, больше общаться – это только на пользу Украине.

Лариса Мамедова, директор библиотеки

​– Есть люди, которые 100% за Россию, и мы их не переубедим, есть люди, которые сто процентов за Украину. Но есть слой населения, которые просто хотят жить, работать и получать зарплату. И если они, листая ленту новостей, заметят что-то хорошее об Украине, это будет откладываться.

Лидия, журналистка «6262»

Если представить себе, что завтра Украина возвращается в Донецк и Луганск, вооруженные люди убегают – что делать с миллионами людей, которые настроены там пророссийски?

–​ То же самое и Славянск, ничем не отличается от той территории. Часть уедет в Россию, масштаб, конечно, будет немного другим, но оставшиеся просто привыкнуть к тому, что есть. И все. Основная масса приспособится к этой мирной жизни достаточно быстро. Но проблема в другом: они все равно смотрят в ту сторону, они живут в российском информационном поле. Для противодействия нужны или огромные вливания, или не остается делать ничего. С нашими ресурсами пока так.

Александр, журналист Slavinfo ​

Обо всем этом и не только Радио Донбасс.Реалии говорило 21 мая в Славянске Донецкой области, смотрите полную запись здесь и пишите ваши отзывы нам в соцсети.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)