Мінна долина

«Пройшли так 100 метрів в один бік – переставили один канат вперед на метр», - говорить sectiоn leader Володимир Суслов.

Хоча працювати широкоформатним детектором ефективно, ви швидко долаєте великі площі, його не завжди вдається застосувати. Наприклад, коли земля всіяна осколками, і прилад засікає їх безперервно. Бувають і інші обставини.

«Тут проходить труба нафтопроводу Самара-Лисичанськ, це труба великого діаметру, серйозна маса металу і, звісно, вона впливає на пошукові прилади. Хоча глибина залягання близько 2-х метрів, наш LLD вловлює її», – розповідає Олексій Шайденков, менеджер групи.

А що ж із «розтяжками»? Там, де є підозра, Їх шукають вручну філером – ось таким дротом:

«Розтяжками» в народі, та і часто серед військових, називають вибухівки, які приводяться в дію натягнутим на шляху людини дротом. На його кінці може бути граната, а може - саморобний вибуховий пристрій. Чи може сапер випадково «зірвати» розтяжку? «Філер чутливий, і людина відчуває опір розтяжки та зупиняється. Після цього вже section leader або team leader приймає рішення, як далі діяти, як ця розтяжка встановлена, де її кінці, до чого вона прив’язана», – пояснює Олексій Шайденков.

Саме філером проходить місцевість демінер на фото:

Дівчину, яка цим займається, звати Олена Чиж. Із окупованого Перомайська вона переїіхала до Золотого, що розташований впритул до лінії розмежування. Коли Олена виїжджала з окупованої території, її сину був 1 місяць, зараз – три з половиною роки. До саперної справи Олена працювала в міграційній службі, потім пішла в декрет, а після нього змінила професію.

«Захотіла спробувати. Стало цікаво, хоча насправді небезпечно і страшно перебувати у цьому районі. Хотілось якось допомогти, почати очищати це, щоб «лід скрес». Це мій край, я тут виросла, тут майже все моє рідне. Хочу, щоб моя дитина й інші діти ходили тут спокійно» – розказує Олена, коли ми стоїмо на очищеній частині поля. Від бази DDG до її будинку в Золотому 28 кілометрів: Олена їздить туди часто, але каже, хочеться більше часу проводити вдома, із дитиною.

Після тренінгів у DDG відібрали, окрім Олени, іще лише одну дівчину – Людмилу Вандяк. На відміну від Олени, її сім’я живе далеко – у Южному Одеської області. Вона відвідує чоловіка і трирічну доньку Валерію у вихідний тиждень – такий команда має один через чотири. «Вона знає, що мама «на работке» – а от чим займається мама, поки не знає», – сміється Людмила.

Дівчина також переїхала з окупованого Первомайського і, як і Олена, знайшла цю роботу після декретної відпустки. «Тренінг близько місяця: дивилися слайди, купа теорії, від ранку сідали за парти, нам читали лекції, а потім проходили практику, і так до вечора», – каже вона.