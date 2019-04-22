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20 мая в Харькове пройдет очередное заседание по делу Нели Штепы – еще в 2014 году бывшую городскую голову Славянска обвинили в создании террористической группировки и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Несмотря на серьезность обвинений, в 2017 году Штепу освободили из следственного изолятора под домашний арест. Дело рассматривало уже с десяток судебных коллегий, говорят адвокаты, и сегодня оно опять на этапе подготовительных слушаний. Почему Нелю Штепу судят так долго и кто может опасаться ее показаний?

15 апреля Орджоникидзевский райсуд Харькова снова перенес подготовительное заседание по делу экс-руководителя Славянска Нели Штепы. Она не явилась на заседание, поскольку уехала в киевский кардиоцентр на консультацию. Заседание перенесли на 20 мая. До этого 4 апреля заседание не состоялось из-за неявки трех адвокатов Штепы, а до этого – из-за ее лечения в Славянске.

Состояние здоровья неоднократно было причиной переноса заседаний, говорит Радио Донбасс.Реалии один из трех адвокатов Штепы Александр Шадрин. Впрочем, основной причиной столь долгого рассмотрения дела Штепы он называет частую смену судейских коллегий и уголовные дела против некоторых из судей. Сейчас Орджоникидзевский районный суд все еще решает, можно ли вообще назначать дело к рассмотрению, будет рассматривать ходатайства и жалобы.

Ранее на судебных заседаниях в Червонозаводском и Ленинском районных судах Харькова Штепа давала показания, в суд даже вызывали свидетелей, но потом судьи менялись, и все приходилось делать заново, говорит Шадрин. Так защита ходатайствовала привлечь в качестве свидетелей Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, но эти лица в суд не явились.

По словам Шадрина, уголовное дело открывали формально, чтобы Штепа вошла в доверие к боевикам и освободила пленных, но впоследствии его «сделали» настоящим и бывшей городской голове Славянска пришлось провести в СИЗО почти три года. Ее показания подтвердил и бывший глава Донецкой областной государственной администрации, говорит адвокат.

«Сергей Тарута подтвердил ее показания о том, что действительно, когда во время этих событий она связалась с высшим руководством, ей дали добро делать то, что говорят боевики, а мы через несколько часов освободим, все будет хорошо», – говорит Шадрин.

Выпустить из СИЗО могли по договоренности – правозащитник

В судах рассматриваются тысячи дел, которые связаны с терроризмом, сепаратизмом и преступлениями против территориальной целостности, говорит Радио Донбасс.Реалии координатор медийной инициативы «За права людини» Ольга Решетилова. Большинство из этих дел заочные, а ко многим из тех, которые проходят с подсудимыми, есть много вопросов.

Решетилова приводит в пример дело бывшего городского головы Торецка Владимира Слепцова – по ходатайству защиты слушания проходят в закрытом режиме, поскольку, по мнению адвокатов, там могут прозвучать факты, которые содержат гостайну. Слепцов обвиняется в создании террористической организации.

В декабре 2017 года бывший глава Торецка нашел возможность выйти из СИЗО – заявил, что хочет пойти на обмен, доехал с остальными заключенными до линии соприкосновения, а потом спрятался в автобусе с журналистами и поехал обратно. С тех пор суд так и не взял его под стражу.

В отличие от Слепцова, Неля Штепа после выхода из СИЗО не дает комментариев независимым журналистам, говорит Решетилова.

«Она отказывается общаться с журналистами, что дает основания думать, что выпустили ее не просто так, а на основании каких-то договоренностей. Часто из-за некачественного следствия судебный процесс затягивается на года, что выгодно и прокуратуре, и защите. Они могут ждать смены политической ситуации, когда это дело можно будет закрыть по указке сверху», – говорит Решетилова. Она допускает, что Штепу выпустили из СИЗО на условиях, что та не будет говорить лишнего.

На данный момент отсутствует политическая воли выносить приговоры Штепе и другим главам городов, ставить это на поток, говорит Радио Донбасс.Реалии политолог Константин Батозский, директор «Агентства развития Приазовья». Никто не хочет брать на себя ответственность и окончательно ссориться с региональными элитами, с которыми придется договариваться как минимум на выборах.

«Поэтому Нелю Штепу никто и не посадит, потому что тогда надо судить и Юрия Хотлубея из Мариуполя, и Алексея Реву из Бахмута, потому что все эти люди действовали, в принципе, одинаково. Другой вопрос – стоит ли их судить? Они все дадут показания, что старшие товарищи и в Киеве, и государственной администрации советовали делать все, чтобы убрать людей с улиц и успокоить», – говорит Батозский. Существование такой установки в 2014 году он подтвердил Радио Донбасс Реалии как бывший советник главы Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты.

Но в этом случае ответственность с городскими головами городов разделяют и главы областных администраций, и чиновники в Киеве, утверждает политолог. Тогда казалось, что главное успокоить людей на Донбассе и убрать их с улиц, а для этого якобы нужно было говорить то, что нравится толпе. Кроме того, наказание эффективно тогда, когда оно своевременно, считает Батозский, сегодня массовые приговоры будут выглядеть как фарс, а не как борьба за правосудие.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org