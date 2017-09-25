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25 Вересень 2017, Київ 12:32
Політика

Чи має Неля Штепа політичне майбутнє в Україні?

Колишній мер Слов’янська Неля Штепа

Неля Штепа – вже не в СІЗО. Колишнього мера Слов’янська випустили під домашній арешт. Одіозна градоначальниця, яку звинуватили в сепаратизмі, залишала засідання суду, наспівуючи гімн України. Які метаморфози сталися зі Штепою за ґратами і чому за три роки суд так і не виніс вирок людині, яка нібито підготувала ґрунт для захоплення міста бойовиками, з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Неля Штепа – вже не в СІЗО. Від закликів до Путіна – до гімну України акапельно. Як жителі Слов’янська реагують на повернення колишнього мера? І чи готова сама Неля Штепа повернутися в політику?

До Слов’янська бойовики увійшли 12 квітня 2014 року. Міська очільниця Неля Штепа того ж дня біля будівлі захопленого міськвідділу міліції заявила:

«Я хочу, щоб ви знали, що це не якісь там люди приїжджі із Західної України, як ми з вами сьогодні переживаємо, сьогодні це наші донбаські хлопці», – виголошувала вона у гучномовець.

Її провина в тому, що вона в тій ситуації чітко не визначила свою позицію
Олександр Білинський

«Те, що диверсанти Стрєлкова вибрали Слов’янськ, я думаю, що в цьому заслуги чи допомоги Нелі Штепи немає. Її провина в тому, що вона в тій ситуації чітко не визначила свою позицію», – вважає журналіст Олександр Білинський.

Російським телеканалам Штепа в перші дні протистояння заявить про підготовку того самого псевдореферендуму. Але через кілька днів уже українським журналістам назве загарбників – окупантами. А бойовики оголосять: мер Слов’янська добровільно склала з себе повноваження.

Неля Штепа
Неля Штепа

«Ми вирішили Нелю Ігорівну нікому не віддавати, вона знаходиться у нас, вона в нормальному стані», – заявляв «народний мер» Слов’янська В’ячеслав Пономарьов.

Потім з’являться відразу кілька інтерв’ю Штепи – про «Правий сектор» і про Путіна.

Володимире Володимировичу, ну зайдіть вже сюди
Неля Штепа

«Я – єдиний легітимний мер, який сьогодні йому каже: Володимире Володимировичу, ну, зайдіть вже сюди, зайдіть і просто допоможіть нам», – зі сльозами на очах тоді благала Штепа російського президента.

Потім вона скаже, що кликати Путіна примушували бойовики: «Ну, ви ж бачили, що я була вся побита, що я зі сльозами це говорила, ви це бачили?».

Але виправдовуватися Неля Штепа буде вже на лаві підсудних. Щоправда, є й інше відео зі Слов’янська під контролем бойовиків. На мітингу 9 травня вона досить бадьоро агітує жителів міста.

«Ми повинні обов’язково 11-го числа (травня – ред.) прийти на референдум, проголосувати, виявити своє волевиявлення, я буду з вами там на виборчих дільницях», – вигукувала вона.

«Це було феєрично, коли Штепа вважала, що Путін – це рятівник її рідного міста, що він прийде сюди рятувати під російськими прапорами, а із зали суду вона виходила, співаючи гімн «Ще не вмерла України» з українським прапором. З боку це виглядає просто жалюгідно», – каже політолог Сергій Таран.

Сергій Таран, політолог
Сергій Таран, політолог

За ґратами Неля Штепа провела понад три роки, бойовики навіть вносили її в списки на обмін полоненими.

«Я сказала, скажіть, який мені резон йти туди, якщо я була в полоні і був трибунал на мій розстріл. Ви вважаєте, що якщо я туди приїду, мене не розстріляють?», – переконувала в суді.

Тепер на підконтрольній Україні території Штепі одягли електронний браслет. За рішенням суду, вона повинна знаходиться в будинку своєї подруги в Слов’янську.

«Я знаю, що мені не дадуть більше, ніж я відсиділа. І я сподіваюся тільки на виправдувальний вирок», – сказала Неля Штепа.

Штепа виставить свою кандидатуру і стане селищним головою
Олександр Білинський

«Сама Штепа з села Званівка, у неї там є будинок, у неї там реєстрація і місяць тому Центральна виборча комісія оголосила вибори в Званівській територіальній громаді, кілька сіл об’єдналися. Я думаю, Штепа виставить свою кандидатуру і стане селищним головою», – вважає Олександр Білинський.

Олександр Білинський, журналіст
Олександр Білинський, журналіст

У селищі Званівка у колишнього мера Слов’янська цілий особняк. Будинок зараз занедбаний, але пам’ятають Штепу тут добре.

«Ну, вона непогана людина була раніше, а потім, коли стала мером в Слов’янську, змінилася», – згадує Штепу односельчанка.

Особняк Нелі Штепи у Слов’янську
Особняк Нелі Штепи у Слов’янську

Про бажання повернутися в місцеву політику сама Штепа поки не заявляла. Але в Слов’янську, приміром, щонайменше третина опитаних журналістами «Донбас.Реалії» випадкових перехожих не проти її другого терміну.

«Я нікого не вважаю сепаратистами, це все політичні вигадки», – сказала жителька Слов’янська.

«Ну, у всякому разі на пострадянському просторі це найкращий мер», – відповів місцевий житель.

Житель Слов’янська вважає Нелю Штепу найкращим мером на пострадянському просторі
Житель Слов’янська вважає Нелю Штепу найкращим мером на пострадянському просторі

«Я все пам’ятаю, але вважаю, що вона цілком гідна бути мером нашого міста», – зазначила жінка зі Слов’янська.

«Мені по барабану все», – відрізав чоловік.

Я не хочу, щоб в моєму місті був такий мер

«У 2014 році я була тут. Я підходила особисто до міськвідділу, коли стояли барикади і дуже добре пам’ятаю, коли 12 квітня вона говорила: «це наші хлопчики». Ви це не пам’ятаєте? Тому, вибачте, це неможливо. Я не хочу, щоб в моєму місті був такий мер», – наголосила жителька Слов’янська.

Попри зміну утримання в СІЗО на домашній арешт, Нелі Штепі і зараз загрожує довічне ув’язнення. Суд, щоправда, в її справі безрезультатно триває вже третій рік.

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