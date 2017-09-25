Чи має Неля Штепа політичне майбутнє в Україні?

Неля Штепа – вже не в СІЗО. Колишнього мера Слов’янська випустили під домашній арешт. Одіозна градоначальниця, яку звинуватили в сепаратизмі, залишала засідання суду, наспівуючи гімн України. Які метаморфози сталися зі Штепою за ґратами і чому за три роки суд так і не виніс вирок людині, яка нібито підготувала ґрунт для захоплення міста бойовиками, з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Неля Штепа – вже не в СІЗО. Від закликів до Путіна – до гімну України акапельно. Як жителі Слов’янська реагують на повернення колишнього мера? І чи готова сама Неля Штепа повернутися в політику?

До Слов’янська бойовики увійшли 12 квітня 2014 року. Міська очільниця Неля Штепа того ж дня біля будівлі захопленого міськвідділу міліції заявила:

«Я хочу, щоб ви знали, що це не якісь там люди приїжджі із Західної України, як ми з вами сьогодні переживаємо, сьогодні це наші донбаські хлопці», – виголошувала вона у гучномовець.

Її провина в тому, що вона в тій ситуації чітко не визначила свою позицію

«Те, що диверсанти Стрєлкова вибрали Слов’янськ, я думаю, що в цьому заслуги чи допомоги Нелі Штепи немає. Її провина в тому, що вона в тій ситуації чітко не визначила свою позицію», – вважає журналіст Олександр Білинський.

Російським телеканалам Штепа в перші дні протистояння заявить про підготовку того самого псевдореферендуму. Але через кілька днів уже українським журналістам назве загарбників – окупантами. А бойовики оголосять: мер Слов’янська добровільно склала з себе повноваження.

«Ми вирішили Нелю Ігорівну нікому не віддавати, вона знаходиться у нас, вона в нормальному стані», – заявляв «народний мер» Слов’янська В’ячеслав Пономарьов.

Потім з’являться відразу кілька інтерв’ю Штепи – про «Правий сектор» і про Путіна.

Володимире Володимировичу, ну зайдіть вже сюди

«Я – єдиний легітимний мер, який сьогодні йому каже: Володимире Володимировичу, ну, зайдіть вже сюди, зайдіть і просто допоможіть нам», – зі сльозами на очах тоді благала Штепа російського президента.

Потім вона скаже, що кликати Путіна примушували бойовики: «Ну, ви ж бачили, що я була вся побита, що я зі сльозами це говорила, ви це бачили?».

Але виправдовуватися Неля Штепа буде вже на лаві підсудних. Щоправда, є й інше відео зі Слов’янська під контролем бойовиків. На мітингу 9 травня вона досить бадьоро агітує жителів міста.

«Ми повинні обов’язково 11-го числа (травня – ред.) прийти на референдум, проголосувати, виявити своє волевиявлення, я буду з вами там на виборчих дільницях», – вигукувала вона.

«Це було феєрично, коли Штепа вважала, що Путін – це рятівник її рідного міста, що він прийде сюди рятувати під російськими прапорами, а із зали суду вона виходила, співаючи гімн «Ще не вмерла України» з українським прапором. З боку це виглядає просто жалюгідно», – каже політолог Сергій Таран.

За ґратами Неля Штепа провела понад три роки, бойовики навіть вносили її в списки на обмін полоненими.

«Я сказала, скажіть, який мені резон йти туди, якщо я була в полоні і був трибунал на мій розстріл. Ви вважаєте, що якщо я туди приїду, мене не розстріляють?», – переконувала в суді.

Тепер на підконтрольній Україні території Штепі одягли електронний браслет. За рішенням суду, вона повинна знаходиться в будинку своєї подруги в Слов’янську.

«Я знаю, що мені не дадуть більше, ніж я відсиділа. І я сподіваюся тільки на виправдувальний вирок», – сказала Неля Штепа.

Штепа виставить свою кандидатуру і стане селищним головою

«Сама Штепа з села Званівка, у неї там є будинок, у неї там реєстрація і місяць тому Центральна виборча комісія оголосила вибори в Званівській територіальній громаді, кілька сіл об’єдналися. Я думаю, Штепа виставить свою кандидатуру і стане селищним головою», – вважає Олександр Білинський.

У селищі Званівка у колишнього мера Слов’янська цілий особняк. Будинок зараз занедбаний, але пам’ятають Штепу тут добре.

«Ну, вона непогана людина була раніше, а потім, коли стала мером в Слов’янську, змінилася», – згадує Штепу односельчанка.

Про бажання повернутися в місцеву політику сама Штепа поки не заявляла. Але в Слов’янську, приміром, щонайменше третина опитаних журналістами «Донбас.Реалії» випадкових перехожих не проти її другого терміну.

«Я нікого не вважаю сепаратистами, це все політичні вигадки», – сказала жителька Слов’янська.

«Ну, у всякому разі на пострадянському просторі це найкращий мер», – відповів місцевий житель.

«Я все пам’ятаю, але вважаю, що вона цілком гідна бути мером нашого міста», – зазначила жінка зі Слов’янська.

«Мені по барабану все», – відрізав чоловік.

Я не хочу, щоб в моєму місті був такий мер

«У 2014 році я була тут. Я підходила особисто до міськвідділу, коли стояли барикади і дуже добре пам’ятаю, коли 12 квітня вона говорила: «це наші хлопчики». Ви це не пам’ятаєте? Тому, вибачте, це неможливо. Я не хочу, щоб в моєму місті був такий мер», – наголосила жителька Слов’янська.

Попри зміну утримання в СІЗО на домашній арешт, Нелі Штепі і зараз загрожує довічне ув’язнення. Суд, щоправда, в її справі безрезультатно триває вже третій рік.



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