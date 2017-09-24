Від Донбасу до Криму: де найдорожче сало?

«Табу» на українське сало в угрупованні «ДНР». Ввозити свинину з підконтрольної Україні території на непідконтрольну – тепер нібито не можна. Як на це відреагували на Донбасі? І де сьогодні найдешевше і найсмачніше сало – в окупованих Донецьку і Луганську, прифронтовому Краматорську чи анексованому Сімферополі? З’ясували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«На «територію «ДНР» заборонене ввезення свинини і готової свинячої продукції з України», – такими повідомленнями зарясніли російські ЗМІ.

Ця новина торкнулася не тільки фермерів і продавців, а й звичайних жителів по обидва боки лінії розмежування. Тепер через пропускний пункт «заборонено» проносити навіть кілограм улюбленого українцями національного продукту.

Але, попри «заборони», на ринку окупованого Донецька сало, як і раніше, популярне. «Восени більше їдять сало, ніж влітку», – каже торговець.

Продавці пояснюють: після заборони української свинини, на донецьких ринках – лише місцева продукція.

В середньому кілограм готового солоного сала без прошарків м’яса в Донецьку коштує від 150 рублів – це близько 60 гривень. І до 300 рублів, тобто приблизно 120 гривень, за кілограм сала з м’ясом, вимоченого в розсолі зі спецій і часнику. З початком осені ціни трохи зросли. «Буквально рублів на 20», – кажуть продавці.

Хто купує сало у Донецьку?



Багато відвідувачів ринку зізнаються: купують сало рідко. «Дуже рідко, практично ніколи. Дуже дорого, а у нас дуже маленькі зарплати», – зізнається донеччанка.

Інші кажуть: попри дорожнечу, сало – один з головних продуктів в раціоні. «Не по кишені. Так, а якщо хочеться? Як отримала пенсію, так і йду за салом», – каже літня жінка.

Віктор Якович теж прийшов на донецький ринок за салом. У підсумку чоловік вибрав півкіло – найдорожчого і смачного. А до сала – чоловічий класичний набір продуктів: «Бородинський» хліб і горілка. «Це білоруська горілка. Кажуть: якісна, гарна горілка. Коштує 152 рублі півлітра».



А вдома приготував застілля для друзів: «Донецький хлібець. Під сальце домашнє сире яйце – клас! Сало без гірчиці – це не сало. Огірочки. Полянка невелика накрита», – радіє чоловік.

Гості в зборі. «Давайте вип’ємо за мир! Буде мир, сало буде не по 300, а по 150 рублів», – виголосив тост Віктор Якович.

В окупованому Луганську сало в середньому коштує від 250 до 400 рублів за кілограм (100-160 гривень). А ще для осіннього пікніка з салом тут можна купити горілку з промовистою назвою.

​Вартість сала у Краматорську



У підконтрольному Україні прифронтовому Краматорську ціни на готове солоне сало коливаються в межах 80 гривень за кілограм. «Гривень 80-90, якщо нормальне сало, має коштувати», – пояснює місцевий житель. Водночас ціни на сиру свинину залежать від типу м’яса.

Пенсіонерка Олена Лазарівна з прифронтового Краматорська вирішила трохи заощадити: взяла замість готового солоного – сире сало. По дорозі додому, жінка купує до сала хрін і житній хліб. Всі інші інгредієнти – заздалегідь приготовлені вдома.

«Я люблю шматочками – по 2-3 міліметра, щоб його потім на хлібець покласти. З картоплею, з огірочком, з аджичкою», – порається з придбаним салом жінка.

Поки готує, скаржиться: «Сало, звичайно, я чудове купила, але треба сказати, що хотілося б дешевше купувати. З півроку тому я сало купувала по 50 гривень. Зараз таке гарне сало коштує 70», – нарікає Олена Лазарівна.



Вартість сала в анексованому Криму

На відміну від угруповання «ДНР», в анексованому Криму українське сало давно під забороною. «Про що ви? Ні, звичайно. Тут з України взагалі нічого немає», – каже продавчиня.

У Сімферополі ціни на сало стартують від 100 рублів. Але добірне сало сімферопольські продавці продають за 450-490 рублів – а це майже 200 гривень.

Кримчанка Світлана розповідає: на ринку не радять купувати привізну російську свинину – їде вона довго і в дорозі псується. «От купила сьогодні кілограм сала. Заплатила 490 рублів. Місцеве, кримське», – показує продукт жінка.



«Раніше, звичайно, коли м’ясні продукти та сало везли, зокрема, з України, то вибір був набагато більшим і ціни були нижчими. Ось що я купила? Кілограм сала за 500 рублів. Не думаю, що це більшості кримчанам по кишені», – розповідає Світлана.

У Криму, звичайно ж, і свій рецепт бутербродів із салом. «З ялтинською цибулькою. Смачно, але не дешеве це задоволення», – констатує жінка.

Де сало найдорожче?

Виходить ось такий цінник: в окупованому Донецьку кілограм сала продають за 150-300 рублів (60-120 гривень). На ринках Луганська дорожче – за кіло просять 250-400 рублів, що в перерахунку на гривні аж 100-160.

Тоді як в підконтрольному Україні Краматорську середня ціна на сало – 80 гривень. Але найдорожче сало – в анексованому Криму, там воно коштує 100-490 рублів, що від 40 до майже 200 гривень за кілограм.

Але хоч і коштує сало всюди по-різному, люблять його незмінно і в підконтрольних Києву містах і селах, і на окупованому Донбасі і в анексованому Криму.

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