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24 Вересень 2017, Київ 23:02
Економіка

Від Донбасу до Криму: де найдорожче сало?

Донецьк, Луганськ, Краматорськ, Крим. Де найдорожче сало?

«Табу» на українське сало в угрупованні «ДНР». Ввозити свинину з підконтрольної Україні території на непідконтрольну – тепер нібито не можна. Як на це відреагували на Донбасі? І де сьогодні найдешевше і найсмачніше сало – в окупованих Донецьку і Луганську, прифронтовому Краматорську чи анексованому Сімферополі? З’ясували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«На «територію «ДНР» заборонене ввезення свинини і готової свинячої продукції з України», – такими повідомленнями зарясніли російські ЗМІ.

Ця новина торкнулася не тільки фермерів і продавців, а й звичайних жителів по обидва боки лінії розмежування. Тепер через пропускний пункт «заборонено» проносити навіть кілограм улюбленого українцями національного продукту.

Але, попри «заборони», на ринку окупованого Донецька сало, як і раніше, популярне. «Восени більше їдять сало, ніж влітку», – каже торговець.

Продавці пояснюють: після заборони української свинини, на донецьких ринках – лише місцева продукція.

В середньому кілограм готового солоного сала без прошарків м’яса в Донецьку коштує від 150 рублів – це близько 60 гривень. І до 300 рублів, тобто приблизно 120 гривень, за кілограм сала з м’ясом, вимоченого в розсолі зі спецій і часнику. З початком осені ціни трохи зросли. «Буквально рублів на 20», – кажуть продавці.

Вартість сала в окупованому Донецьку
Вартість сала в окупованому Донецьку

Хто купує сало у Донецьку?

Багато відвідувачів ринку зізнаються: купують сало рідко. «Дуже рідко, практично ніколи. Дуже дорого, а у нас дуже маленькі зарплати», – зізнається донеччанка.

Інші кажуть: попри дорожнечу, сало – один з головних продуктів в раціоні. «Не по кишені. Так, а якщо хочеться? Як отримала пенсію, так і йду за салом», – каже літня жінка.

Жителька окупованого Донецька каже, що, попри дорожнечу, від улюбленого сала відмовитися не може
Жителька окупованого Донецька каже, що, попри дорожнечу, від улюбленого сала відмовитися не може

Віктор Якович теж прийшов на донецький ринок за салом. У підсумку чоловік вибрав півкіло – найдорожчого і смачного. А до сала – чоловічий класичний набір продуктів: «Бородинський» хліб і горілка. «Це білоруська горілка. Кажуть: якісна, гарна горілка. Коштує 152 рублі півлітра».

А вдома приготував застілля для друзів: «Донецький хлібець. Під сальце домашнє сире яйце – клас! Сало без гірчиці – це не сало. Огірочки. Полянка невелика накрита», – радіє чоловік.

«Давайте вип’ємо за мир!», – виголосив тост Віктор Якович.
«Давайте вип’ємо за мир!», – виголосив тост Віктор Якович.

Гості в зборі. «Давайте вип’ємо за мир! Буде мир, сало буде не по 300, а по 150 рублів», – виголосив тост Віктор Якович.

В окупованому Луганську сало в середньому коштує від 250 до 400 рублів за кілограм (100-160 гривень). А ще для осіннього пікніка з салом тут можна купити горілку з промовистою назвою.

Вартість сала у Луганську – 100-160 гривень
Вартість сала у Луганську – 100-160 гривень

Вартість сала у Краматорську

У підконтрольному Україні прифронтовому Краматорську ціни на готове солоне сало коливаються в межах 80 гривень за кілограм. «Гривень 80-90, якщо нормальне сало, має коштувати», – пояснює місцевий житель. Водночас ціни на сиру свинину залежать від типу м’яса.

Пенсіонерка Олена Лазарівна з прифронтового Краматорська вирішила трохи заощадити: взяла замість готового солоного – сире сало. По дорозі додому, жінка купує до сала хрін і житній хліб. Всі інші інгредієнти – заздалегідь приготовлені вдома.

«Я люблю шматочками – по 2-3 міліметра, щоб його потім на хлібець покласти. З картоплею, з огірочком, з аджичкою», – порається з придбаним салом жінка.

Поки готує, скаржиться: «Сало, звичайно, я чудове купила, але треба сказати, що хотілося б дешевше купувати. З півроку тому я сало купувала по 50 гривень. Зараз таке гарне сало коштує 70», – нарікає Олена Лазарівна.

Олена Лазарівна вважає, що сало має коштувати дешевше
Олена Лазарівна вважає, що сало має коштувати дешевше


Вартість сала в анексованому Криму

На відміну від угруповання «ДНР», в анексованому Криму українське сало давно під забороною. «Про що ви? Ні, звичайно. Тут з України взагалі нічого немає», – каже продавчиня.

У Сімферополі ціни на сало стартують від 100 рублів. Але добірне сало сімферопольські продавці продають за 450-490 рублів – а це майже 200 гривень.

В анексованому Криму немає українського сала
В анексованому Криму немає українського сала

Кримчанка Світлана розповідає: на ринку не радять купувати привізну російську свинину – їде вона довго і в дорозі псується. «От купила сьогодні кілограм сала. Заплатила 490 рублів. Місцеве, кримське», – показує продукт жінка.

«Раніше, звичайно, коли м’ясні продукти та сало везли, зокрема, з України, то вибір був набагато більшим і ціни були нижчими. Ось що я купила? Кілограм сала за 500 рублів. Не думаю, що це більшості кримчанам по кишені», – розповідає Світлана.

Кримчанка Світлана дегустує сало
Кримчанка Світлана дегустує сало

У Криму, звичайно ж, і свій рецепт бутербродів із салом. «З ялтинською цибулькою. Смачно, але не дешеве це задоволення», – констатує жінка.

Де сало найдорожче?

Виходить ось такий цінник: в окупованому Донецьку кілограм сала продають за 150-300 рублів (60-120 гривень). На ринках Луганська дорожче – за кіло просять 250-400 рублів, що в перерахунку на гривні аж 100-160.

Тоді як в підконтрольному Україні Краматорську середня ціна на сало – 80 гривень. Але найдорожче сало – в анексованому Криму, там воно коштує 100-490 рублів, що від 40 до майже 200 гривень за кілограм.

Але хоч і коштує сало всюди по-різному, люблять його незмінно і в підконтрольних Києву містах і селах, і на окупованому Донбасі і в анексованому Криму.

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