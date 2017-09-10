Маніпуляції, фейки, пропаганда: як в окупації «зомбують» людей

Понад три роки телеканали, які мовлять на території, підконтрольній бойовикам угруповань «ЛНР» і «ДНР, є учасниками інформаційної війни проти України. Інформацію до жителів окупованого Донбасу такі ЗМІ доносять у найкращих традиціях прокремлівської пропаганди. Місцеві журналісти переймають практики російських колег у маніпулюванні та дезінформації.Чиї замовлення вони виконують, і чому інформаційну війну не можна недооцінювати, розбиралися Донбас.Реалії.

Уже понад три роки підконтрольні бойовикам ЗМІ на окупованих частинах Донбасу переконують глядачів у тому, «як жахливо жити в Україні».

«У кожному випуску новин обов'язково відсотків 30 повідомлень – це про те, як жахливо жити в Україні, яка жахлива влада в Україні, як там сваволять націоналісти і знущаються з російськомовних людей», – каже експерт з моніторингу російської пропаганди, програмний директор «Детектор медіа» Роман Шутов.

«Злочинна українська влада доводить до занепаду сферу ЖКГ «незалежної», «Українців почали масово виганяти з Європи», «Лікують українців у нелюдських умовах», «В Києві продовжують марити» – це типові заголовки у ЗМІ, які підконтрольні бойовикам угруповань «ЛНР» і «ДНР», що визнані в Україні терористичними.

Такі повідомлення недарма виникають в інформаційному полі угруповань «ЛНР» і «ДНР». Завдання – тримати місцевих мешканців у постійному страху, пояснюють медіаексперти. Це означає постійний контроль для того, щоб у людей не виникало бажання переїхати за інший бік лінії розмежування – більш того, щоб у разі необхідності вони могли взяти зброю і стати бойовиками, кажуть аналітики.

Прогноз погоди і чоловік у погонах

Один із прийомів інформаційної війни ЗМІ, підконтрольних бойовикам, – щоденне оспівування лідерів угруповань.

«Близько третини новин – про те, як цей «уряд» дбає про громадян. У найгірших традиціях радянських засобів масової інформації. У найгірших традиціях авторитарних режимів», – зауважує медіаексперт Роман Шутов.

На телеканалах окупованого Донбасу радянська стилістика новин перемежовується з мілітарі-напрямком. Тут навіть прогноз погоди розповідає чоловік у погонах.

Нагороди з рук бойовиків

У 2014 році після захоплення бойовиками донецьких і луганських ЗМІ багато журналістів змушені були виїхати. Серед тих, хто залишилися, немало таких, що обслуговують інтереси бойовиків. Деякі з них, разом із російськими журналістами, навіть отримують нагороди «за об’єктивність» від керівництва збройних угруповань.

Новий порядок угруповань «ЛНР» і «ДНР» швидко поширився саме завдяки захопленню бойовиками місцевих ЗМІ. Про те, що інформаційна війна розгорнулась там задовго до початку фактичної окупації Донбасу, каже радник міністра інформаційної політики України, керівник аналітичного центру «Фабрика думки Донбас» і радник міністра інформаційної політики Дмитро Ткаченко.

Страх і контроль – ось їхня головна мета

««Зайшли» російські гроші. Першим проектом була, наприклад, «Комсомольска правда на Донбасі», на яку виділяється там близько двох мільярдів рублів із російського бюджету на рік. Всі канали були створені-«перевіджаті» в української або приватної сторони. І переназвали: «Перший республіканський» в Донецьку, «Оплот» тощо. Страх і контроль – ось їхня головна мета», – розповідає Дмитро Ткаченко.

Телебачення бойовиків приймають українські телевізори

Антиукраїнську риторику, яку поширюють як підконтрольні бойовикам ЗМІ, так і російські «солдати пропаганди», дивляться не тільки в окупованих містах і селах Донбасу, але й на іншій території України. Зокрема, «Перший республіканський» канал, який мовить із Донецька, починає випуск новин із повідомлення про те, що ​їхній сигнал можна зловити​ в Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях України.

«Ця друга за висотою в Україні вежа – в Донецьку на вулиці Піхотна, 4 в Петровському районі, мовить в «аналогу» до Покровська і Костянтинівки, а в режимі Т2, в «цифрі», до сходу Запорізької, Дніпропетровської, до Слов'янська і далі. Має бути радикальне рішення щодо фізичного усунення цієї вежі», – зауважує Дмитро Ткаченко.

Психологи впевнені: інформаційна війна не менш небезпечна, ніж бої на передовій.

«Це наші співгромадяни, які потрапили в складні життєві ситуації. Як будь-якій людині, яка потрапляє в таку ситуацію, їй варто було б надавати психологічну підтримку. Десь помноживши на два, ми виходимо на приблизну схему того, скільки потрібно, щоб тривав вплив, якій би перебудував наслідки попереднього впливу», – каже завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти при Інституті соціальної та політичної психології НАПН України Любов Найдьонова.



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