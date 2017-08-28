(Друкуємо мовою оригіналу)

Три года без мира. Как изменился Донецк, чего не хватает жителям города и тем, кто приезжает в Донецк проведать родственников? В День города Радио Донбасс.Реалии спросили троих дончан, живущих в городе или часто посещающих его, о том, каким стал город за три года оккупации, и что чувствуют горожане, находясь в Донецке. Алексей, Павел (имена изменены) и Валерия поделились своими наблюдениями.

Алексей: Конечно, город изменился. Вчера праздник был, и мне по делам нужно было по пустующей улице Артёма пройти. Не совсем привычно. А дальше от центра в любой день пустует дорога. Хотя, какая-то часть людей и вернулась. В магазинах, конечно засилие российских товаров. Ищешь наше (донецкого производства – ред.), но ничего не находишь.

Люди начали меньше ходить друг к другу в гости. Вечером всегда вспоминаешь о комендантском часе. Достаточно наслушался о том, как ребята попадали

Что касается других моментов, то мне кажется, что люди начали меньше ходить друг к другу в гости. Днём не всегда получается, а вечером всегда вспоминаешь о комендантском часе. Достаточно наслушался о том, как ребята попадали. Вчера мой сын со своими друзьями ходил в парк Щербакова. День города всё-таки. Я спросил сына, понравилось ли ему. Он сказал, что нет. Приехала какая-то российская группа, которую никто не знает. Техника никакая. Люди были, но тот уровень, довоенный, который был в Донецке, его трудновато отыскать.

Умные и талантливые выехали, а здесь пришёл третий кадровый эшелон

Ну и плюс довольно-таки мрачно, если тебе довелось какие-то вопросы решать… Ты приходишь, а там не всегда компетентные работники, потому что умные и талантливые выехали, а здесь пришёл третий кадровый эшелон. Всё поменялось, какое направление ни возьми: больницы, транспорт.

Некоторые люди уже открыто возмущаются. Был свидетелем, как женщина за 70 говорила, что по телевизору одно показываете, а сделать ничего не можете

Дома, в принципе, включать ничего нельзя (на ТВ – ред.), потому что такая пропаганда идёт, что не дай боже. Некоторые люди уже открыто возмущаются. Был свидетелем, как женщина за 70 говорила, что по телевизору одно показываете, а сделать ничего не можете.

Когда мы говорим о довоенном Донецке, то говорим о Донецке, который в нашей памяти. Друзей не хватает, все разбросаны. Атмосфера совсем другая. Структура осталась, а наполняемость другая. Улицы те же, места наши любимые, они же тоже никуда не делись. Но нет ощущения, что ты в уютном доме. Стены есть, а уюта нет.

Город совсем другой сейчас. Другой его дух и другие люди по настроению

​Павел: Если говорить о том, чего не хватает из прошлого, то можно сказать, что всего. Потому что этот город совсем другой сейчас. Другой его дух и другие люди по настроению. До войны это был прекрасный, светлый город. В плане движения, он ничем не уступал Киеву. Всегда проходили какие-то мероприятия, футбол у нас был. Было очень много всего интересного, и, к сожалению, очень грустно, что удел некогда такого классного города – это Буйнов и Газманов, которые приезжают, чтобы повеселить публику. Понятное дело, что народ туда ходит, потому что других развлечений нет. Главное, что сейчас ушли какие-то паника и страх, которые там были в 14-м и в 15-м году, и люди как-то стараются выживать. Напряжение чувствуется. Кто-то за чертой бедности, а у кого-то всё равно всё хорошо. Вот на бульваре Пушкина, если пройтись по заведениям, посмотреть, какой контингент там сидит, то и ощущение, что и войны никакой нет. Единственное, что до войны такого контингента в Донецка было в разы больше.

Флаги меняются, и я думаю, что ещё не вечер, это не навсегда

Для меня атмосфера в городе формируется не какими-то внешними факторами, а моими воспоминаниями. Когда я гуляю по каким-то местам, по тому же парку Щербакова, то я погружаюсь в ностальгию, и мне хорошо. А если так смотреть, то приятного мало. Флаги меняются, и я думаю, что ещё не вечер, это не навсегда.

Жители говорят, что люди вернулись, но по сравнению с тем, что было раньше – людей действительно очень мало, мало машин

​Валерия: Я была в середине августа. По сравнению с ситуацией до войны, в городе было мало людей. Жители говорят, что люди вернулись, но по сравнению с тем, что было раньше – людей действительно очень мало, мало машин. Даже по центру в субботу и воскресенье очень мало людей ходит. Повлиял комендантский час, транспорт ходит до восьми вечера, если уезжать на Петровку (Петровский район Донецка – ред.).

Ощущение от города – пустота, нет ощущений, что хочется сюда вернуться

Я гуляла по местам, по которым раньше ходила, когда в университете училась. Решила вспомнить, пошла с цирка до парка Щербакова, Щербакова пустой. Само ощущение от города – пустота, нет ощущений, что хочется сюда вернуться. Я уезжала в 14-м году в начале осени, люди сумбурно обсуждали политику, сейчас этого никто не делает.

Возле «Донбасс-Арены» людей вообще нет, сама Арена, видно, что ещё не заброшена, но уже видно, что за ней не ухаживают. Газон не подстрижен, сорняки растут, военная техника стоит возле «Виктории» (Гостиничный комплекс «Виктория» возле «Донбасс-Арены» – ред). Не хватает мира. Не чувствуешь себя безопасно. Пока не проехала Новотроицкое и не оказалась на украинской территории.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)