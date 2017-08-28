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Донецку исполнилось 148 лет. Свой день город уже четвертый год подряд отмечает под оккупацией пророссийской группировки «ДНР». День города и День шахтера Донецк традиционно отмечает вместе – в конце августа. Радио Донбасс.Реалии делится увиденным в центре Донецка в этот день.

На площади Ленина для жителей города открыли выставку дорожно-строительной, коммунальной техники и машин городских служб. Показали более 30 единиц спецтехники – асфальтоукладочный каток, уборочные и поливальные машины. В центре площади установили особый «коммунальный» элемент – синий «запорожец» с открытым верхом.

Основная часть мероприятий была сосредоточена в парке культуры и отдыха имени Щербакова, где прошли ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества, выставки кузнечного мастерства и картин донецких художников, шоу-программы и концерты. Вдоль аллей парка установили объемные цветочные композиции: районы Донецка изобразили из цветов символы города, животных и насекомых. Жители Буденновского района создали цветочное подобие планеты Земля, указав флажками разные страны. Украинского флага на композиции не было, как и флага Польши, Венгрии, Словении, Румынии, Молдовы и Беларуси. Между Германией и Россией находились флаги непризнанных «ДНР» и «ЛНР».



Не было украинского символа и среди ярмарки национальных блюд «Многонациональный Донецк». Каковы же национальные блюда города Донецка, осталось тайной – на этот вопрос не ответил ни один повар. В целом, на праздновании готовили шашлыки, пиццу, суши, бургеры и чебуреки.



Также без объяснений оставили фотовыставку «Почетные граждане города Донецка». На стендах расположили фотографии людей, но без комментариев об их заслугах.

На улице мы встретили рекламу донецкого варианта игры «Монополия»: в ней можно «приобрести» основанный сепаратистами оператор «Феникс», шахту Засядько, завод «Топаз», оборудование которого сейчас вывезли в Россию, или неработающий с 2014 года ж/д вокзал.



На площадке за сценой прошел конкурс рисунка на асфальте под названием «Мой город – Донецк». Ученики донецких школ и лицеев по-разному изображали родной город – в цветах и улыбках, с танками и многоэтажными зданиями, но большинство – с флагами псевдореспублики...



Влияние местного «руководства» и постоянная пропаганда оставляют свой отпечаток на мировосприятии детей на оккупированных территориях. Результатом подобных действий можно назвать выставку «Дети рисуют МИР, или защитите нас от фашизма и мирового терроризма!», которую вывесили в парке Щербакова в День города. Как говорят организаторы, «задача проекта – посредством рисунков детей информировать всю мировую общественность об истинном положении вещей в районах боевых действий». Формулировка проекта заставляет детей поверить, что в ХХІ веке в государстве Украина существует «фашизм».



Концертная программа, в основном, была представлена выступлениями детских и юношеских танцевальных коллективов города. Со сцены звучали русские народные песни, включая известную «Калинку-малинку», а большинство коллективов выступали в русских народных нарядах.

Из поп-певцов вечером для жителей Донецка выступили российские исполнители Вадим Степанцов и группа «Бахыт-Компот», Клава Кока, группа «Горячие головы», Стас Костюшкин и проект A-Dessa.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)